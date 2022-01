20 år sedan Steam lanserades i betaversion

Satt och sorterade mailen och hittade mitt välkomstmail till Steams betaprogram från 2002-01-17, så ganska exakt 20 år sedan (mail med nedladdningslänk kom dock fem dagar senare)!

Någon mer som var med då, och till skillnad från mig har sparat screenshots? Skulle vara kul att se samt höra om ni har några historier, kommer ihåg mycket frustration de första åren men har förträngt mer specifika minnen!

(Länken i mailet fungerar tyvärr - men förståligt - inte längre)