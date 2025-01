Mina Switch 2 förhoppningar 2025

Nu är det ju 2025 och läckorna för Nintendo Switch 2 har verkligen varit galna sedan slutet av 2024. Själv så är ju Switch min enda spelkonsol i dessa dagar, och jag älskar själva hybrid-formatet Nintendo uppfann 2017. Så för min del blir det 100% självklart att jag kommer köpa uppföljaren, speciellt med tanke på att Switchen snart fyller 8 år. Så jag tänkte köra en liten lista med både realistiska och även lite mer långsökta förhoppningar om hur nya Switch blir.

1. Release i maj-september

I och med att kalendern redan hunnit slå januari så tror jag tyvärr att en mars-release är mycket osannolik nu. Men med tanke på hur intensiva läckorna varit senaste tiden så tror jag stenhårt på att faktiska releasen nu sannolikt är max 6-8 månader bort.

2. Hyfsat lågt instegspris

Jag är personligen inte särskilt kräsen vad gäller teknik och tar hellre en lite billigare konsol än att priset hamnar ens i närheten av PS5 Pro-nivå...där har Sony introducerat enligt mig en totalt orimlig prisnivå för spelkonsoler. Jag tycker Switchen hängt med ganska bra speciellt de 5 första åren, men nu börjar den ändå kännas så pass gammal som man kan anta att en 8 år gammal konsol torde kännas. Jag tror inte 299.99 USD eller 3499:- i Sverige är en rimlig önskan längre iom. inflation, komponentbrister mm. Men jag sätter min förhoppning till 399.99 USD, vilket alltså blir en klar slant billigare än närmaste konkurrenten PS5 (digitala spelkonsolen räknar jag inte).

3. Nytt 3D Mario, Super Mario Odyssey 2 på releasen

Jag avgudar både Switchens releasespel Zelda Breath of the wild, liksom dess uppföljare Tears of the kingdom. Men nu känns det som att Zelda är mättat för minst 3 år framåt. Till releasen av Switch 2 vill jag därför ha ett splitternytt 3D Mario med massor av öppna, lekfulla spelvärldar...som liksom Super Mario 64 och Odyssey väcker upptäckarlusten och barnasinnet inom en så fort man kommer till titelskärmen.

4. Tekniskt kvalitativa förbättringar som behövs

Jag hoppas personligen på att Nintendo inte avleder fokus med nån märklig gimmick. Inget överdrivet kontrollviftande, inget VR, inget AR. Men gärna tekniska väletablerade standarder och funktioner som inte drar iväg priset så mycket och som samtidigt bidrar med en uttalad kvalitetsökning för spelupplevelsen. Först och främst vill jag ha en Oled-skärm då jag med Oled-TV och min nuvarande Switch Oled aldrig vill gå tillbaka till grådassig LCD. Sen nu när det blir ett nyare nvidia-chip konsolen baseras på så hoppas jag Switchen får mer av godiset som GPU-jätten har i sin teknikportfölj. DLSS-uppskalning är ju mer eller mindre bekräftat redan...men på andra plats så önskar jag verkligen VRR och att konsolens skärm har gsync/freesync så att konsolen blir mer framtidssäker och att man dessutom äntligen kan börja få ned input delay.

5. Ett cleant och snabbt UI med teman

I grunden så tycker jag gamla Switch har ett riktigt bra UI jämfört med konkurrenterna. De får gärna därför fortsätta med nått snarlikt, det enda jag egentligen efterfrågar är väl att mappar finns med från början denna gång och att det tillkommer lite teman. En personlig önskan är att man får låsa upp och pussla ihop sina egna Nintendo-teman likt vi idag får göra med våra spelprofil-avatarer.

6. Minst 3 timmars batteritid

Idag med powerbanks och eluttag på varje flygplansstol så tycker jag inte man behöver nått i stil med 8h batteritid.. men det får inte bli så illa att man behöver börja ladda mitt i en helt vanlig spelsession på typ 1-2h. Så jag landar därför på att Switch 2 behöver 3-4h batteritid för att det inte ska bli en fråga som håller tillbaka konsolens popularitet i onödan.

7. Nintendo Switch Online blir "Nintendo Switch Connect?"

Det är ju knappast någon hemlighet att Nintendos största svaghet gentemot konkurrenterna är ett bångstyrigt och något primitiv onlinetjänst. Här hoppas jag Nintendo tar ordentligt ny-grepp och lyssnar på all kritik de fått senaste åren. Ryktena om att nya konsolen äntligen får inbyggd mikrofon, vilket gamla Switch borde haft, bådar gott för att Nintendo förhoppningsvis skrotar moobiltelefon chatten till Switch 2. Med Connect-knappen hoppas jag också på smidig åtkomst till vänlista och partychat mm. utan att man ens behöver gå ur en spelsession. Det skulle kunna upphöja Nintendos mer online-baserade spelserier som Mariokart och Animal Crossing rejält. En annan personlig önskan är att man får köpa lös retro-titlarna separat om man så önskar, då jag i grund och botten inte gillar prenumerationstjänster för gaming, jag vill äga mina spel permanent.

8. Drift-fria spakar

Nu är magnetiska styrspakar i princip standard på alla dyrare tredjeparts-dosor till Switch, Playstation, Xbox. Och med tanke på att vi betalar 700-2500 spänn idag för för konsoltillverkarnas spelkontroller, så tycker jag faktiskt man ska kunna förutsätta att dosorna varar minst 10 år. Och den största felpotentialen har vi idag med styrspakar, där drift är ganska vanligt både hos Nintendo, Playstation och Xbox. Så det är hög tid att med de ökande priserna på kontrollerna så tar alla konsoltillverkarna nu nygrepp och höjer kvaliteten på dosorna.

9. Regelbundna spelreleaser

Med Switch så tycker jag Nintendo hållit en mestdel föredömligt strid ström med releaser av exklusiva kvalitetsspel. Här känns det definitivt som att de håller högre tempo än både Playstation och Xbox. Så detta hoppas jag att de fortsätter med och att Switchen 2:s högre tekniska prestanda inte innebär att nya spel behöver 8 år lång utvecklingstid. Alla spel behöver helt enkelt inte pressa de tekniska gränserna.

10. Joy-cons med fler teman och konfigurationer

Det må finnas joy-cons med många färgkombinationer idag, men det känns ändå som att Nintendo missade öppet mål här lite. Det finns enligt min spekulation helt klar stor efterfrågan för joy-cons som lutar åt Nintendos stora nostalgiska historik. Så gör nått i stil med Xboxens "designlab", ge oss Switch Online medlemmar möjlighet att köpa mer exklusivt designade joy-cons, likt hur vi idag får köpa nyversioner av de klassiska NES- SNES- N64-kontrollerna. Joy-cons med NES-tema, Joy-cons med Gamecube-tema etc.

11. Miiverse och StreetPass

För min del så får Switch 2 mer än gärna spola ned all interaktion med sociala medierna. Ingen integrering med saker som twitter, facebook, youtube, twitch. Väck med allt sånt. Istället skulle jag vilja backa tillbaka till de oliga små tjänsterna Nintendo hade igång på 3DS och Wii U: Dela teckningar på Miiverse och samla på konsol-möten på StreetPass.

Så vad har alla ni andra för personliga förhoppningar om Switch 2?