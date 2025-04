Passa på att beställ ”Metroid Prime 4 Beyond” på Nintendo Switch

Som ni säkert redan vet kommer det uppgraderingar till Switch spel, som drar nytta av prestandan som sitter i Switch 2.

Om du som konsument väljer att köpa ”Switch 2 Edition” av gamla spel, såsom Zelda Breath of the Wild och Tears of the Kingdom kommer switch-kassetten sitta i fodralet - med en uppgraderingskod.

Det som blir något märkligt är att Metroid Prime 4: Beyond får samma behandling trots att det ens inte fått datum för release. Alltså sitter switch-spelet i fodralet men det finns det en fördel, för du kan idag beställa Metroid Prime 4 Beyond för 550 kr. Eftersom uppgraderingen går på ca 100 kr (enligt japanska Nintendo) blir den totala kostnaden 650 kr istället för minst 799 kr som det troligtvis landar på vid release.

Så det är bara för er att förhandsboka spelet till Nintendo Switch - och om Switch 2 Edition landar på en liknande summa är det bara för er att avboka det innan release.

Bara ett tips - i tider när allt ökar i pris, mest för Nintendos produkter genom ”straffskatt” från Bergsala.