Glädje & Nostalgi - Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans

Det fanns tydligen några omslag att välja på. Min favorit och påminner om de gamla filmaffischerna.

Plattformar: Playstation 4, Xbox One, Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Nintendo Switch.

Testversion: Xbox Series X.

Release: 2017-12-17

Utvecklare: Trinity Team.

Utgivare: Buddy Productions.

Minns ni filmerna med Bud Spencer och Terence Hill? Det gör jag. När jag och mina bröder var yngre satte sig farsan ner med oss grabbar för att lära oss om finkultur, vi skulle alltså se Trinity-filmerna med Bud Spencer och Terence Hill i rollerna Bambino och Trinity. Själv var jag såpass liten när vi såg dem att farsan fick berätta vad som hände på skärmen lite då och då för att jag inte kunde läsa, men allt som oftast behövdes det inte då den tidlösa humorn talade sitt eget universella språk. Det var spagettivästern med stora slevar humor, slapstick, och glädje som håller än idag. Sen, när mina bröder hade flyttat hemifrån, köpte farsan hem fler filmer med Bud Spencer och Terence Hill, såsom “Smockan i Luften!”, “The Troublemakers”, och “De blodiga stövlarnas kulle,” och det var en ren cinematisk njutning. Att säga att jag gillar Bud Spencer och Terence Hill än idag är minst sagt en underdrift. Men tyvärr har dem, liksom många andra forna filmhjältar, fallit i glömska i takt med att nya hjältar för nya generationer har tagit platserna som Bud Spencer och Terence Hill satt på. Just därför blev jag och min ena bror så överraskade och glada när vi såg att det efter alla dessa år släppts ett spel om den här härliga duo, Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans. Givetvis skulle vi spela det tillsammans, om än onödigt många år efter att det hade släppts.

Bambino och Trinity i jakt på bönor. Bambino och Trinity i jakt på lagen. Bambino och Trinity i jakt på bönor och "bönor". Bambino och Trinity i jakt på rumsljummen whiskey.

Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans är ett enkelt klå-upp-dem spel, även känt som ett "beat’em up", där man mestadels går från vänster till höger och på klassiska Bud Spencer och Terence Hill manér klår upp diverse illdådare som råkar komma mellan dem och en portion bönor. Spelmekaniken är enkel och lätt för vem som helst att lära sig med en snabb standardattack, en långsammare attack som gör mer skada, en block och mottattacksknapp, och en knapp för att plocka upp alltifrån däckade fiender till ölsejdlar för att klå upp resterande bovarna med. Visserligen finns det lite utrymme för mer avancerat spelande och svårare svårighetsgrader, men det verkar som att tanken med Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans var att göra det hyfsat enkelt att hoppa in i utan att behöva vara en mästare på beat’em up spel. Dessutom syns det att fokuset har legat på att göra hela spelet till en hyllning till Bud Spencer och Terence Hill, det märks verkligen från första stund.

Det är inte direkt dess djupa gameplay som är säljpunkten för Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans, säljpunkten är dess berättelse som är en hyllning till både deras gemensamma och enskilda karriärer. Spelets fiktiva berättelse är om Bud Spencers och Terence Hills första film tillsammans och hoppet om ett genombrott i filmvärlden, och ett välfyllt lönekuvert. Men ganska snart tar ett klassiskt Bud Spencer- och Terence Hill-äventyr vid då lönekuvertet uteblir, en fager mö blir kidnappad, och en korpulent forskare försöker göra dumheter mot världens alla bönor. Äventyret blir lite av ett medley av referenser och homager till duons olika filmmästerverk där Bud Spencer är sedvanligt småtjurig men älskvärd och Terence Hill är den där charmige och stundvis naiva ungkarlen. Varje bana, scen, och konversation, har något att göra med de olika filmerna på det ena eller det andra viset. Till och med alla små och oväsentliga detaljer har något med filmerna att göra. Antigen i övergripande ton eller i form av direkta hänvisningar.

Att spela igenom Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans och se de okrystade hänvisningar till “Mitt namn är Nobody” eller att spela igenom en bana dedikerad både till “Jag håller på flodhästarna” och “Snedseglarna” är en ren fröjd för oss som växte upp med Bud Spencer och Terence Hill. Oavsett om man såg filmerna bio när det begav sig eller om man såg dem i soffan med farsan bredvid sig. Att sen se ens hjältar klå upp skurkarna med deras ikoniska moves är barnsligt roligt, som när Bud Spencer tar tag i två bovar och bokstavligen slår deras mindre kloka huvuden ihop, eller som när Terence Hill håller fast någon olycklig skurk och örfilar honom i ljusets hastighet. Dessutom kommer Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans med ett mycket passande soundtrack som påminner om filmerna från förr. Det är lättsamma och trallvänliga låtar som dessutom loopar förvånansvärt bra. Om det faktiskt är låtar från filmerna vet jag inte, men jag skulle inte bli förvånad om det var det. Men allt det här, all den här njutningen, hänger på om man faktiskt gillar Bud Spencer och Terence Hill eller inte, eller om man ens vet vilka de är. För har man ingen koppling till dem så går man tyvärr miste om det som gör spelet bra.

Har man ingen koppling är man lika vilsen som de här två ser ut att vara.

Intressant nog började Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans sitt liv som ett game jam spel skapat av två italienare. För vilka annars skulle få för sig att göra ett spel den här italienska duon? Även om Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans har kommit långt sedan det var ett game jam koncept så märks dem rötterna av då det är ett spel utan större mekaniskt djup. Dessutom är det inte helt buggfritt. Spelet är kanske tre timmar långt och jag och min bror behövde stänga av och starta om det tre gånger då vi av en eller annan anledning inte kunde komma vidare. Ibland kändes det inte heller helt tydligt vem av oss som skulle göra vad då det inte finns något enkelt sätt att se om det är Bud Spencer eller Terence Hill som ska interagera med något. De båda kan nämligen göra lite olika saker då Bud Spencer är stor och stark medan Terence Hill är vig och akrobatisk. Sen är inte heller konversationerna eller spelets cut scenes helt problemfria, för även om konversationerna ofta är roliga och underfundiga så fanns det tillfällena där vi trodde att spelet hade hängt sig. Till exempel kunde en konversation verka vara slut men istället var det bara en konstigt lång väntan på att nästa del av den skulle börja eller en lång väntan på att någon animation skulle komma igång. Väntetiderna var sällan störande långa, bara tillräckligt långa för att man skulle börjar undra om något var fel. Så även om det är ett spel med mycket hjärta och mycket glädje så är det långt ifrån en perfekt upplevelse.

De vet inte vilka de har att göra med.

Det saknas dock inte en vilja att göra något speciellt med Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans, trots begränsad budget och erfarenhet. Till exempel är varje boss fight unik och kräver att man klurar ut vad som krävs för att man ska kunna klå just den bossen, och för att inte beat’em up sekvenserna ska riskera att bli långdragna så bryts dem upp med olika utmaningar och andra typer av gameplay. Ibland är det något så simpelt som hederligt knapp spammande för att klå en hord skurkar, ibland är det korv och öldrickande som står på menyn, och andra gånger är det dueller med revolvermän. Inga av de här momenten är perfekta men de är ofta olika och är ett välkommet avbrott som aldrig pågår så länge att de blir tråkiga. Då behöver de här momenten inte vara perfekta, bara de är bra nog.

Som det kanske märks betyder Bud Spencer och Terence Hill mycket för mig och det gör att jag även gillar det här spelet, trots att det egentligen inte är något särskilt och trots att det finns betydligt bättre beat’em up spel ute på marknaden. Har man ingen koppling till dem två så kommer man att gå miste om allt som gör Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans unikt och allt som är av värde. Utan en koppling till dem får man bara ett mediokert beat’em up spel med en humor som man inte förstår. Det går att argumentera för att det är kul i co-op, men alla spel är roliga i co-op. Till och med Terminator Salvation var kul i co-op men det är just för att man delar upplevelsen med någon annan och snackar skit samtidigt. Bud Spencer & Terence Hill: Slap and Beans är inte ett bra spel, men det är inte heller ett dåligt spel, det bara är. Enda anledning till att tycka om det är just för att man gillar Bud Spencer och Terence Hill, någon annan anledning finns det egentligen inte. Men den anledningen räcker för mig.

Dessutom finns det en uppföljare som ska vara bättre på alla sätt och vis, det gäller bara att brorsan köper det så jag kan vara hans co-op partner igen.

I mina ögon är de vinnare ändå.