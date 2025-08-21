Nu har jag hämtat min JVC CRT
Nu har jag fått hem min JVC TMH 1750CG som kostade 3000kr att laga.
Bra bild.
Försökte hitta timmar och någon på reddit påstod att det är c23 som är hur mycket den har varit på, 447 stod det, men den gick att ändra, men isåfall är det 44700 timmar, det är ganska mycket.
Geometrin såg bra ut.
Han här lagade den till mig och bytte kondensatorer på nätdel och lite annat, så nu fungerar rgb signalen.
https://afkdesign.se/ i Hammenhög.
Låter ganska dyrt med de pengarna för att laga en tjockis, men jag är inte insatt. Vad är det som gör det värt att laga denna TV istället för att köpa en ny fungerande?
Detta är en studiomonitor, inte en vanlig konsument tv
Är detta tredje tråden om crts du köpt, på bara en månad typ?
Denna har jag inte köpt, utan fått den reparerad.
Jag har bara köpt en denna månad.
Kom inte emellan en man och hans CRT-apparater!
Helt rätt. Det var dumt och fult av mig att lägga den kommentaren.
Enkelt, tjockisar är utdöende, de har inte tillverkats på länge och existerar enbart i ett begränsat antal. Det är speciellt tuben som är oersättlig, och är den i bra skick så är den alltid värt det att reparera.
När de är borta, så är det slutet på hobbyn.