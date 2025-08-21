Nu har jag hämtat min JVC CRT

Nu har jag fått hem min JVC TMH 1750CG som kostade 3000kr att laga.

Bra bild.

Försökte hitta timmar och någon på reddit påstod att det är c23 som är hur mycket den har varit på, 447 stod det, men den gick att ändra, men isåfall är det 44700 timmar, det är ganska mycket.

Geometrin såg bra ut.

Han här lagade den till mig och bytte kondensatorer på nätdel och lite annat, så nu fungerar rgb signalen.

https://afkdesign.se/ i Hammenhög.