Nu har jag hämtat min JVC CRT

1
Skriv svar
Permalänk
Siegfried
Medlem
Nu har jag hämtat min JVC CRT

Nu har jag fått hem min JVC TMH 1750CG som kostade 3000kr att laga.

Bra bild.

Försökte hitta timmar och någon på reddit påstod att det är c23 som är hur mycket den har varit på, 447 stod det, men den gick att ändra, men isåfall är det 44700 timmar, det är ganska mycket.

Geometrin såg bra ut.

Han här lagade den till mig och bytte kondensatorer på nätdel och lite annat, så nu fungerar rgb signalen.

https://afkdesign.se/ i Hammenhög.

! Redigera Citera
Permalänk
Casimir2323
Medlem

Låter ganska dyrt med de pengarna för att laga en tjockis, men jag är inte insatt. Vad är det som gör det värt att laga denna TV istället för att köpa en ny fungerande?

! Redigera Citera
Permalänk
Siegfried
Medlem
Skrivet av Casimir2323:

Låter ganska dyrt med de pengarna för att laga en tjockis, men jag är inte insatt. Vad är det som gör det värt att laga denna TV istället för att köpa en ny fungerande?

Gå till inlägget

Detta är en studiomonitor, inte en vanlig konsument tv

! Redigera Citera
Permalänk
Hipshot
Medlem

Är detta tredje tråden om crts du köpt, på bara en månad typ?

signatur

Too real to be a dream, too painful to be a nightmare.

! Redigera Citera
Permalänk
Siegfried
Medlem
Skrivet av Hipshot:

Är detta tredje tråden om crts du köpt, på bara en månad typ?

Gå till inlägget

Denna har jag inte köpt, utan fått den reparerad.

Jag har bara köpt en denna månad.

! Redigera Citera
Permalänk
Sebastian Lind
Medlem
Skrivet av Hipshot:

Är detta tredje tråden om crts du köpt, på bara en månad typ?

Gå till inlägget

Kom inte emellan en man och hans CRT-apparater!

! Redigera Citera
Permalänk
Hipshot
Medlem
Skrivet av Sebastian Lind:

Kom inte emellan en man och hans CRT-apparater!

Gå till inlägget

Helt rätt. Det var dumt och fult av mig att lägga den kommentaren.

signatur

Too real to be a dream, too painful to be a nightmare.

! Redigera Citera
Permalänk
Alexraptor
Medlem
Skrivet av Casimir2323:

Låter ganska dyrt med de pengarna för att laga en tjockis, men jag är inte insatt. Vad är det som gör det värt att laga denna TV istället för att köpa en ny fungerande?

Gå till inlägget

Enkelt, tjockisar är utdöende, de har inte tillverkats på länge och existerar enbart i ett begränsat antal. Det är speciellt tuben som är oersättlig, och är den i bra skick så är den alltid värt det att reparera.

När de är borta, så är det slutet på hobbyn.

! Redigera Citera
Permalänk
GustavA
Medlem

Jag skulle vilja byta ut skärmen i bilen till en crt. Det vore tufft.

! Redigera Citera
1
Skriv svar
Heta nyheter Aktuella nyhetsdiskussioner
Nytt i forumet Aktiva diskussionstrådar
Aktiva
Obesvarade