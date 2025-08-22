Hell let loose - Vietnam

Mesmerize
Hell let loose - Vietnam

Har inte testat Hell let loose, men man blir bra sugen. Väcker nostalgi från BF Vietnamn, fina minnen!
Någon som testat Hell, bra grejer?

NordhNet
Geeks Gaming
https://www.youtube.com/watch?v=JzYzYNVWZ_A]Vietnam

PTS-simulator. Väldigt bra spel men om man bestämmer för att spela det gör dig själv en tjänst, ha en mic, PTFO och lyssna på order ❤️

Mesmerize
Det var visst 60% av nu, kanske dags att klippa till
https://store.steampowered.com/app/686810/Hell_Let_Loose/

HiRoller
Ett av mina favoritspel.
Ligger på en bra plats i realism/arkad spektrumet för min smak.

Det negativa är väl att 80% av servrarna är "GERMAN MIC ONLY" och att man ibland har svårt att hitta en grupp om man inte är beredd att spela team leader (vilket är lite förvirrande om man inte gjort det förut).

Galet taggad på Vietnam, som är min favorit-konflikt.

Madridaren
Ska bli skoj, dock kommer jag behöva uppgradera min pc :/

något som jag tycker är lite konstigt är att det fortfarande kommer vara 50v50 när de lägger till två trupptyper, helikopter och mörsar.

