Hell let loose - Vietnam

Ett av mina favoritspel.

Ligger på en bra plats i realism/arkad spektrumet för min smak.

Det negativa är väl att 80% av servrarna är "GERMAN MIC ONLY" och att man ibland har svårt att hitta en grupp om man inte är beredd att spela team leader (vilket är lite förvirrande om man inte gjort det förut).

Galet taggad på Vietnam, som är min favorit-konflikt.