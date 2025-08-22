Hell let loose - Vietnam
Har inte testat Hell let loose, men man blir bra sugen. Väcker nostalgi från BF Vietnamn, fina minnen!
Någon som testat Hell, bra grejer?
PTS-simulator. Väldigt bra spel men om man bestämmer för att spela det gör dig själv en tjänst, ha en mic, PTFO och lyssna på order ❤️
Det var visst 60% av nu, kanske dags att klippa till
https://store.steampowered.com/app/686810/Hell_Let_Loose/
Ett av mina favoritspel.
Ligger på en bra plats i realism/arkad spektrumet för min smak.
Det negativa är väl att 80% av servrarna är "GERMAN MIC ONLY" och att man ibland har svårt att hitta en grupp om man inte är beredd att spela team leader (vilket är lite förvirrande om man inte gjort det förut).
Galet taggad på Vietnam, som är min favorit-konflikt.
