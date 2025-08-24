Luigi's Mansion - charmig spökjakt utan variation

I Marios frånvaro fick brorsan Luigi vara omslagspojke när Gamecube lanserades. Det gick sådär.

Till mångas besvikelse fanns det inget Super Mario-spel redo när Nintendo rullade fram Gamecube. I stället fick vi nöja oss med ett nytt äventyr med Luigi i huvudrollen. Luigi’s Mansion var kanske inte det där spelet som visade vad Nintendos nya konsol gick för, men det betyder inte att det var dåligt.

Mario är försvunnen. I ett stort ruskigt slott, dessutom. Det faller på hans bror Luigi att rädda honom. Luigi kliver alltså fram som hjälten här. Beväpnad med en Poltergust 3000, en dammsugare klart inspirerad av Ghostbusters spökbekämpararsenal, ska Luigi ta sig igenom en stor herrgård där det lurar spöken bokstavligt talat bakom varje hörn och möbel.

Luigi’s Mansion är en ganska rättfram historia. Grunduppdraget här är att fånga 50 Boo-spöken för att därigenom befria Mario. Luigi tassar sig fram genom herrgårdens alla rum, fångar spöken och belönas med nycklar till nya rum. Då och då uppgraderas hans Poltergust med nya funktioner, som att spruta eld och is. Mycket mer variation än så blir det däremot inte.

Snällt men repetitivt

Det kräver lite övning innan jag får ordning på min spöksugare. Spökena måste ofta paralyseras med ficklampan innan de kan sugas in. Sedan kämpar de emot, och med styrspaken drar Luigi åt motsatt håll för att dra livet ur dem så att de slutligen hamnar i tryggt förvar i Poltergustens behållare.

Spökena är av den snällare sorten. Något läskigt spel är Luigi’s Mansion inte. Förstås. Detta är Nintendo, trots allt. Det finns en viss variation bland fienderna. Vissa spöken är osynliga om Luigi vänder sig mot dem, andra syns bara i speglar. Luigi kan inte rotera och dammsuga samtidigt vilket gör honom något klumpig i de mest hektiska lägena då han anfalls från flera sidor samtidigt. För det mesta reder det dock ut sig.

Över två decennier har passerat, men det har åldrats hyggligt rent tekniskt. Det rullar alldeles utmärkt på min platta skärm. Vissa ljuseffekter är fortfarande fina, och det är inget större fel på animationerna. Spökena är däremot ganska slätstrukna, och herrgården bjuder inte på jättespännande miljöer att utforska. Det är lite förvånande, jag hade trott att de skulle kunna göra något mer av denna idé.

Luigi’s Mansion är ett förhållandevis kort spel. Räkna med 6-7 timmar och lägg på en liten stund om du vill dammsuga spelet på alla hemligheter. Mer är det inte. Men med tanke på det repetitiva gameplay vi bjuds på är jag ganska glad för att spelet inte är längre. Bossfajterna bryter av monotonin en del, vilket är välkommet.

Många nycklar blir det.

Lite gammalt

Luigi’s Mansion vinner inga priser för vare sig miljöer eller gameplay. Men det osar av Nintendopatenterad charm. Luigis hummande, trallande och rop efter ”M-a-a-a-r-i-o…?” är svåra att inte le åt. Det är som om Luigi försöker trösta sig själv när han visslar på bakgrundsmusiken samtidigt som han på darriga ben letar sig genom korridorerna.

Definitivt finns det en del som känns gammalt här. Dit hör alla dialogrutor som dyker upp. Ibland tar de utgångspunkt i saker som helt enkelt inte stämmer givet vad som nyss hände, som att beklaga att jag fick det tufft mot en ny fiende trots att jag dammsög upp eländet i ett nafs. Ibland tar de upp tid vilket gör att Luigi går miste om ett hjärta som fanns inom räckhåll men hann försvinna.

I slutändan är allt det där petitesser. Den största svagheten i Luigi’s Mansion är de tråkiga miljöerna och ett gameplay som känns enformigt redan efter en timme. Det finns så mycket mer Nintendo kunde ha gjort här för att öka variationen och därmed också förlänga livslängden.

Detta var ingen lanseringstitel som visade vad Gamecube gick för, och det var heller ingen fullgod ersättning för ett klassiskt Mario-spel. Betyget landar i slutändan på 3, nästan lika svajig som Luigis darriga ben. För den som lägger förväntningarna vid ett halvtrevligt tidsfördriv med Luigi i huvudrollen finns det däremot några timmars skoj att se fram emot.

Luigi's Mansion 3 Bra + Grafiken har åldrats med värdighet + En livrädd Luigi charmar + Spöksugaren går att använda på hela omgivningen + Det är rätt kul att fånga spöken i början... - ... men efter ett tag blir det lite enformigt - Miljöerna är en besvikelse - Delar av spelet känns retro på ett dåligt vis Det här betyder betygen på FZ

Lanseringsdatum: 3 maj 2002 (i Europa)

Testat på: Gamecube

Övriga format: Nintendo 3DS