Finns det något nytt "gammal-stil" arpg?

Jag har spelat lite Titan Quest 2 och det är väldigt stor skillnad mot hur TQ1 var. Till en nivå där det märks tydligt att det gamla var ett spel från en helt annan tid där flera funktioner aldrig hade kunnat bäras med till en uppföljare gjord idag. Detta nya delar namn, samma system med klasser och tema, men inte mycket annat.

Jag köpte även Diablo 4 på rean och spelade lite, märkte snabbt att det var ganska likt TQ2, eller rättare sagt, TQ2 var likt D4.

Nu sitter jag och funderar lite på om det finns NÅGOT arpg som känns mer som att spela ett gammalt arpg, så som de spelades för ~15 år sedan, fast det är producerat idag?

Saker jag noterat här som jag gissar att alla nya arpg delar med varandra, eller flera saker i alla fall är:

Inga TP-scrolls, bara en PT som man kan kasta när man vill för att komma till stan.

Man förlorar ingen exp när man dör, eller så lite att man inte bryr sig.

Det blir inget lik eller loot på marken man måste hämta tillbaka när man dött.

Det finns bara en eller möjligen två-tre potions man kan bära. Dessa fylls på med tid eller när man slåss?

Man kan eller måste röra sig med WASD.

Det finns en dash/dodge som alla karaktärer har som standard.

Man kan respeca när man vill, det kan kosta, men kanske inte alltid så mycket.

Någon typ av sköld man kan aktivera.

Några av de trevligaste arpna i min mening är (i ingen speciell ordning): Sacred 1, Diablo 1/2, Titan Quest 1, Dungeon Siege 1/2, Divine Divinity, Torchlight 2 och Grim Dawn, sedan finns även Nox och t ex Evil Islands, men jag vet inte om folk anser att det är samma typ av arpgs riktigt.

Så det kommer en expansion till Grim Dawn snart, eller när den nu kommer, de har jobbat på den i år känns det som. Jag är rädd att de kanske börjar med konstiga saker där med, som att introducera WASD, jag hoppas verkligen inte det.

Men annars så undrar jag om det finns ett "nyare" arpg som är mera som Dungeon Siege 1, eller Sacred 1. Som INTE är ett pixel art spel.