Gamla PC-spel och DVD:er

Farsan rensar i förrådet och gav mig ett par lådor med gamla PC-spel och DVD-filmer. Jag hittade inget som jag ville spara.

Är det bara att hiva till tippen / second hand?

Eller finns det något särskilt barnspel ifrån 90-talet som samlare letar efter? Det lutar förresten mer åt tippen än second hand.