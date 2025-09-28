Gamla PC-spel och DVD:er
Farsan rensar i förrådet och gav mig ett par lådor med gamla PC-spel och DVD-filmer. Jag hittade inget som jag ville spara.
Är det bara att hiva till tippen / second hand?
Eller finns det något särskilt barnspel ifrån 90-talet som samlare letar efter? Det lutar förresten mer åt tippen än second hand.
Argh, inte göra sig av med en del av de där! Mumindalen-spelen (Fest i Mumindalen inte minst) är hopplösa att leta reda på, och jag saknar dem i min retrosamling. ^^ SimTown är inte helt enkelt att hitta heller - har nog en ISO men inte så mycket mer.
Känner du för att skicka dem får du gärna en slant för besväret, om du inte råkar bo i närheten och hellre vill lösa överlämning.
Bor du nära Skövde, Pettson?
Annars kan jag skicka det som är intressant om du står för frakten.
Är Skaraborgare från början. 😅 Varabo som knatte, men numera huserar jag på västkusten. Har du vägarna förbi Vara någon gång får du gärna slänga av dem hos föräldrarna - är som sagt primärt Mumindalen-spelen och SimTown som är intressanta. Har myyyycket gamla spel (svenska är extra eftertraktade) sparade på min NAS, och jag vill gärna samla/arkivera fler. Pippi är nog också intressant, har ett vagt minne av vad det är för spel, men inget jag har sparat.
Så har inget emot att stå för frakten hit för de 3-4 spelen det ser ut att vara. Säg gärna till vad det är i högarna där det ligger spel ovanpå varandra också, om du orkar!
Kommer förresten förbi Skövde 11 oktober (Pansardagen) som det ser ut, kanske går att lösa något då?
Tror de va 6-10 Hugo-spel i en hög. Sen ett par spel om nånting-nånting diamanten 1-2. En hög med edutainment-spel.
Hmm, Hugo är möjligtvis intressanta - de svenska utgåvorna är hopplösa att få tag på, men spelen i sig känner jag lite meh över, minns bara de där jäkla spelen man skulle ringa in och spela över telefon, och då får jag träsmak. 😅
Men ja, Mumin (Fest i Mumindalen primärt) och Pippi tar jag gärna. Och om det funkar att möta upp i centrala Skövde 11 oktober hade det nog varit lättast. Annars pröjsar jag så klart för frakt.
Låter perfekt. Du får gärna skicka ett PM när det börjar närma sig så kan vi byta nummer.
Jag kan försöka fixa en bättre bild på spelen med. Tror de var 2-3 Rummel och Rabalder-spel.
Slängde förresten en CD-väska full med gratisspel ifrån MAX/McDonalds och var de var. Säkert 10-15 skivor? Kändes inte ens värt för second hand. Ligger i papperskorgen atm.
Stort tack, de får ett hem på min NAS tills det känns tillräckligt abandonware att lägga upp på archive.org (borde egentligen vara det redan nu, inte direkt som att det går att köpa dem även om man hade velat) så andra kan ta del av dem. Vi hörs av närmare!
Oooh såna där gamla giveaway-spel från flingkartonger, snabbmatskedjor o.s.v. - nostalgiska minnen men nja, inte särskilt värt. 😅
Tur jag fråga. Kunde blivit tippen.
Sen är det ju barnspel så hälften av skivorna ser nog ut som de är hanterade av barn. Hoppas de fortfarande fungerar
Tror även jag slängde Backpacker Junior. Kanske ska rädda den skivan med då
Backpacker Junior tror jag att jag har, även BP1-3, men inte helt hundra. Det får du gärna göra om du känner för det. Kommersiella CD-skivor brukar vara hyfsat tåliga - hade det varit disketter hade jag varit mer oroad. 😅
Drog igång BP2 för nåt år sen, en del frågor som inte var särskilt... rätt längre. 😅 Hyfsat svåra frågor dock, lite Trivial Pursuit-varning.
Gillar att dra igång lite gammalt ibland för att värma det stackars nostalgihjärtat. ^^ En del spel håller bättre än andra, om man säger så.
Känner likadant. Någon gång varje år drar jag igång Phantasy Star Online I&II (2000, GameCube) kör en Forest-runda.
Jag är väldigt intresserad, Om inte den andra personen skulle ha allt? Kan vi eventuellt diskutera i pm?
Som jag nämnde är det egentligen Mumin-spelen, Pippi och SimTown som är aktuella för mig.
Övrigt kan jag hoppa över, ser inget annat som gav mig den där "neeej inte slänga de där"-känslan. 😅
Okaj låter bra + Jag såg inte muminspelen 😅,
Men övriga spelen är jag intresserad av, 🙂