ROGER VR – nytt projekt om flyg, VR och simulatorer

Hej alla!

Jag har hängt här länge och tidigare delat några rena flygklipp. Nu har jag startat något nytt: ROGER VR – en kanal där jag blandar flygteknik, simulatorer och VR med berättande och reflektioner.

Skillnaden mot mina gamla klipp är att jag nu pratar, förklarar och bygger en resa tillsammans med tittarna. Första teasern är ute, och pilotavsnittet kommer snart.

Tänkte att det här forumet, med att en del som brinner för för DCS, VR och simulatorer, kanske kan tycka det är kul att följa med.

https://www.youtube.com/@RogerVR37

https://www.instagram.com/rogervr.yt

https://x.com/RogerVR_YT

https://www.linkedin.com/in/roger-blennow-869441387/

Följ med på resan!

ROGER VR TEASER