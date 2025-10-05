Kebabduellen - Final

Två segrare i seminfinalen.

@KuShO vs @Kyrre

Då KuShO hade många bidrag, och många bra sådana, så var det givet att hans kebab skulle hamna långt fram.

Åttondelsfinalen började KuShO med att betala för röster så att hans kebab vinner mot undertecknad. Redan där borde han ha blivit diskad men då inga bevis kunde framställas blev det en plats i kvartsfinalen.

Kvartsfinalen fick en finmöstrad såsning se sig besegrad av en annan såsning när KuShO besegrade sig själv.

I semifinalen fick han återigen slåss mot sig själv och med 65% av rösterna gick den kebabpizzan vidare till finalen. En kebabpizza som var en förhandsfavoriterna att vinna enligt experterna.

Kyrre vann enkelt sin första match i åttondelsfinalen med 82% av rösterna. Kvartsfinalen fortsatte nästan i samma står när 81% av rösterna hamnade på hans kebab. Semifinalen, där hans kebab fick slåss mot KuShOs blev det en jämnare match i. Dock tog hans en tydlig seger där också om än inte lika mycket som förut. Tänka sig att lite lök på toppen kan göra en så stor skillnad när det förstör så mycket på smaken...

Finalen kommer pågå under en kortare tidsperiod än vanligt.

Den börjar redan nu och håller på fram till fredag 10/10 kl 14:00.

Visa innehåll Detta för att det på FF ska ätas kebabpizza under streamen för att fira Kebabduellen

Så ta med era röstkort.

Ta med era vänner.

Ta med er familjen.

Ta er till vallokalerna.

In i röstningsbåsen.

Rösta.

Rösta!

RÖSTA!

