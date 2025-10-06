Firefox Laggar

1
Skriv svar
Permalänk
Kyrre
Medlem
Firefox Laggar

Så fort jag har flera flikar uppe, eller besöker någon någon tung hemsida så börjar Firefox lagga så mycket att jag måste stänga ner det via aktivitetshanteraren. Problemet uppstår inte med Google Chrome, trots att jag har dubbelt så många flikar uppe där. Aldrig haft problemet innan och bör inte vara något prestandaproblem.

Har provat rensa cookies, cache mm men problemet kvarstår. Någon som har nån idé vad det kan bero på?

! Redigera Citera
Permalänk
AdamMK
Medlem

Har för mig firefox har nån ai-funktion på i bakgrunden som sorterar flikar som sliter på prestandan om du inte stänger av den

! Redigera Citera
Permalänk
Devan
Releasehästryttare

Har du igång chrome och ff samtidigt?

! Redigera Citera
Permalänk
Kyrre
Medlem
Skrivet av AdamMK:

Har för mig firefox har nån ai-funktion på i bakgrunden som sorterar flikar som sliter på prestandan om du inte stänger av den

Gå till inlägget

Hur stänger man av den?

Skrivet av Devan:

Har du igång chrome och ff samtidigt?

Gå till inlägget

Nix, inte samtidigt.

! Redigera Citera
Permalänk
schmuttah
Medlem

Firefox laggade röv för mig på Facebook marketplace.
Kommer inte ihåg vad man skulle göra men googlade och hittade en reddit tråd. Det var något man skulle stänga av, kanske den där ai-grejen som någon skrev tidigare i tråden.

Edit: det var adblock tydligen som spökade på marketplace. Så troligtvis inte samma problem som du upplever.

! Redigera Citera
Permalänk
AdamMK
Medlem
Skrivet av Kyrre:

Hur stänger man av den?

Gå till inlägget

https://www.sweclockers.com/nyhet/41579-ai-leder-till-prestan...

! Redigera Citera
Permalänk
Ilovechris
Medlem

Har det alltid krånglat eller uppstod det i samband med att något lades till/uppdaterades eller på annat sätt förändrades?

Spontant känns det som att det kan vara antingen maskinvaruaccelerationen eller något tillägg som ställer till det. Kan röra sig om en minnesläcka eller en infinite loop vilket kan hända med JavaScript och som kan slöa ner flikar rejält.

Prova att skriva about:performance i adressfältet. Där ser du vilka flikar eller tillägg som slukar resurser.

Edit: AI-funktionen andra har nämnt känns onekligen som en tänkbar orsak. Är det inte den som spökar kan du ju alltid kika på prestandan och se om det är någon specifik flik/sida som tar extra mycket resurser.

! Redigera Citera
Permalänk
Kyrre
Medlem
Skrivet av Ilovechris:

Har det alltid krånglat eller uppstod det i samband med att något lades till/uppdaterades eller på annat sätt förändrades?

Spontant känns det som att det kan vara antingen maskinvaruaccelerationen eller något tillägg som ställer till det. Kan röra sig om en minnesläcka eller en infinite loop vilket kan hända med JavaScript och som kan slöa ner flikar rejält.

Prova att skriva about:performance i adressfältet. Där ser du vilka flikar eller tillägg som slukar resurser.

Edit: AI-funktionen andra har nämnt känns onekligen som en tänkbar orsak. Är det inte den som spökar kan du ju alltid kika på prestandan och se om det är någon specifik flik/sida som tar extra mycket resurser.

Gå till inlägget

Tack för tips, har provat och stängt ner AI funktionen men problemet kvarstår. Får väl helt enkelt byta till Chrome.

! Redigera Citera
1
Skriv svar
Heta nyheter Aktuella nyhetsdiskussioner
Nytt i forumet Aktiva diskussionstrådar
Aktiva
Obesvarade