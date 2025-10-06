Firefox Laggar

Har det alltid krånglat eller uppstod det i samband med att något lades till/uppdaterades eller på annat sätt förändrades?

Spontant känns det som att det kan vara antingen maskinvaruaccelerationen eller något tillägg som ställer till det. Kan röra sig om en minnesläcka eller en infinite loop vilket kan hända med JavaScript och som kan slöa ner flikar rejält.

Prova att skriva about:performance i adressfältet. Där ser du vilka flikar eller tillägg som slukar resurser.

Edit: AI-funktionen andra har nämnt känns onekligen som en tänkbar orsak. Är det inte den som spökar kan du ju alltid kika på prestandan och se om det är någon specifik flik/sida som tar extra mycket resurser.