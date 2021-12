Nintendo gillar verkligen inte att folk piratkopierar deras spel och har under årens lopp bland annat gått hårt åt The Pirate Bay. Tidigare under månaden dömdes även en kanadensare till att betala 90 miljoner kronor till Nintendo för att han varit med och utvecklat samt sålt moddchipp till konsoler.

Nu tar Nintendo återigen i med hårdhandskarna, och denna gång har de via domstol lyckats förmå flera stora brittiska internetleverantörer att blockera vissa sidor som distribuerar så kallade ROMs. Torrentfreak rapporterar att det rör sig om två olika domäner och totalt fem olika webbplatser. De ska ha använts för att distribuera en rad Nintendo-spel, inklusive Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Skyward Sword och Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo påpekade även att webbplatserna är vinstdrivna eftersom de drar in pengar på annonser och affiliate-marknadsföring. Domstolen höll med om att webbplatserna inkräktat på Nintendos upphovsrätt i vinstsyfte, och att internetleverantörerna därmed ska blockera dem.