Så kallade demakes har blivit väldigt populära på senare tid, där skickliga individer tar hyfsat moderna spel och omtolkar dem som om de släppts på äldre hårdvara. En inofficiell demake av Resident Evil: Code Veronica är till exempel på väg, och en demake av den första delen av Bloodborne är tillgänglig helt gratis.

Det finns tyvärr inga planer på att göra dagens demake spelbar för allmänheten, men videon går inte av för hackor den heller. Det är skräckklassikern Dead Space som blivit lite kantigare och fått förrenderade bakgrunder, precis som spelen till första Playstation såg ut. Stor inspiration har hämtats från Resident Evil, med fasta kameravinklar, ökänt bångstyrig kontroll och långsamt öppnande dörrar.

Utvecklaren kallar sig för Rustic Games BR och säger sig ha använt Unity, Blender och Photoshop för att skapa demaken. Personen/gruppen har en hel del andra demakes på meritlistan, inklusive av GTA: San Andreas, Resident Evil 4 och The Last of Us.