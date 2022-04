Om allt går som det ska släpps "nya" Playstation Plus den 22 juni, komplett med olika prisklasser och sammanslagning med Playstation Now. Enligt en användare på Reddit kommer "åtminstone" 56 PS Now-titlar tacka för sig när sammanslagningen sker. Cobra_Bite noterar att en rad titlar upphör i maj, så om de inte förnyas är det med andra ord tack och hej när flytten går till PS Plus.

Den fulla listan finns på Reddit, men noterbart är att det finns en rad Konami-titlar – Castlevania: Lord of Shadow, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid V, Metal Gear Rising, Silent Hill – liksom Sega-spel – Sonic Forces, Sonic Generations, Sonic Mania, Sonic Unleashed, Yakuza, Valkyria Chronicles Remastered. En del högprofilerade spel med andra ord.

Faktum är att det finns 11 Sonic-spel på listan, så gillar du Sonic ser PS Plus ut att underprestera. Åtminstone vid starten i juni. Mycket mer om de olika prisklasserna för tjänsten läser du här.