Helgens GTA 6-läcka kommer i framtiden kommas ihåg som en av de värsta i spelhistorien. Men den är inte ensam. FZ friskar upp minnet om några av de största. Minns du fler? Berätta i kommentarerna!

Nintendo "Gigaleak"

Nintendo är kända för att hålla sina kort nära bröstet, men 2020 upptäcktes att företaget åkt på en gigantisk läcka. Inte nog med att det sipprade ut information om tio av företagets kommande spel, i läckan fanns även källkod till Nintendos kommande konsoler, information om konsolprototyper och en osläppt version av Star Fox 2. Sammanlagt tros 2 TB innehåll ända från 80-talet ha läckt ut, varav en hel del spreds på 4Chan.

The Last of Us 2

Hajpen var i full gång för Naughty Dogs uppföljare till The Last of Us när de i maj 2020 åkte på en läckta som avslöjade spelets handling. I läckan avslöjades inte bara handlingen, utan även den stora twisten som innefattar viktiga personer, död och sportredskap. Allt kompletterat med filmklipp för att bevisa den chockerande twisten. Källan till läckan har aldrig publicerats.

Nvidia-läckan

I september 2021 framkom att streamingtjänsten Geforce Now innehöll mängder av hemlig information om kommande spelsläpp. Nvidia försökte dämpa läckan genom att kalla den läckta listan för spekulativ, men besvärande nog har flera saker därifrån visat sig stämma. Till exempel GTA: The Trilogy och Chrono Cross-remaken. Så kanske får vi snart höra mer om Xcom 3, som också stod med...

DOOM 3

De(n) skyldiga till denna läcka är också okänd, men genom en IRC-användaren Xian som jobbade på ID Software sägs det att John Carmack skyllde på ATI. Xian ska ha haft tillgång till interna mail som Carmack skrivit där han riktar kritik mot den stora hårdvarujätten. Vad som läckte ut till allmänheten var en spelbar version av Doom 3-demot, förmodligen den som visades på E3-mässan 2002. Läckan blev en virtuell häxjakt och nyheten täckts till och med av stora medier som CNN.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Reds scifi-rollspel fick en hel del skäll när det släpptes i slutet av 2020, bland annat för problem med buggar och annat. Inte minst PS4- och Xbox One-versionerna fick kritik för usel prestanda.

Men problemen började långt innan releasen. I juni 2017 gick företaget ut med att man utsatts för utpressningsförsök efter en stor läcka där någon lyckades ta sig in i nätverket och tagit kopior av spelets källkod. Senare tog hackergruppen HelloKitty på sig ansvaret för attacken och hotade med att släppa allting på nätet om CDPR inte betalade en lösensumma. Historien upprepade sig fyra år senare, bara månader efter den stormiga Cyberpunk 2077-releasen.

Half-Life 2

Spelhistoriens mest kända läckage (åtminstone innan GTA 6-debaclet) är den som drabbade Valve och Half-Life 2. Kort innan spelet skulle släppas tog sig en hackare in i Valves interna nätverk och stal källkoden.

Läckan är inte bara känd för att den gällde ett av de då mest efterlängtade spelen, utan även för den bisarra historien bakom. En tysk vid namn Axel Gembe bröt sig in på Valves servrar. Gembe hävdar själv att han aldrig hade några onda intentioner, men att han anförtrodde sig till en person som sen läckte materialet. Han gick senare till Valve och bad om ursäkt, samtidigt som han hade mage att fråga om jobb som säkerhetskonsult hos dem. Valves VD Gabe Newell hörde av sig till Gembe och sa att de var intresserade. Målet var att sätta upp en fälla för att få ett muntligt erkännande från Gembe. Vilket de fick, och han arresterades. Straffet blev två års villkorligt fängelse, det lättare straffet baserades på att Gambe visat ånger och vilja att göra bot.

Valve sa först att spelet skulle släppas i september 2003, ett datum som senare visade sig vara helt orealistiskt - även utan läckan. Slutligen släpptes Half-Life 2 i november 2004, och det är ett av tidernas mest hyllade spel.

Super Smash Bros (Wii U, 3DS) – Läckt via ESRB (The Etertainment Software Board).

Assassin's Creed Odyssey – Spelets existens läckte innan utannonsering via en nyckelring.

Pokémon Let’s Go – Läckta bilder på 1:a april (av alla dagar) via 4chan.

Dishonored 2 – Läckt via Twitch av Bethesda själva.

Fallout 4 – Manuset läckte via ett anonymt tips skickat till Kotaku.

Halo 2 – En kopia av spelet stals från en fabrik och laddade sedan upp på nätet.

Starcraft 2: Heart of the Swarm – En tidig version av slutet på kampanjen läckte två år innan release

En drös oannoserde spel innan E3 2018 – Läckt via Walmart Canada.

Detta var bara några av de största spelläckorna. Har du något eget minne av en läcka som påverkade dig?