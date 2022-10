The Lord of the Rings: Gollum har definitivt potential, även om det som visats upp inte har fått ett rungande positivt mottagande. Allt från grafik och Gollums design till det spelmekaniska har fått skeptiska kommentarer, och det senaste vi hörde från utvecklaren Daedalic var att spelet försenas (för andra gången) på obestämd tid istället för att släppas som planerat den 1 september.

Daedalic är dock hoppfulla och tror att spelet kan komma att visa världen vad de är kapabla att skapa i Tolkiens värld, vilket de hoppas ska leda till att de får berätta ytterligare en berättelse där. I en intervju med Gamesindustry säger Jonas Hüsges att en framgång med Gollum skulle kunna leda till att de får tackla en annan del av universumet och berätta en ny historia.

Men det hänger givetvis på spelets mottagande och framför allt hur bra det säljer. Man ska även tänka på att svenska Embracer håller på att köpa upp Middle-earth Enterprises och därmed många av rättigheterna kopplade till Tolkiens verk.