Som så många gånger förr surras och snackas det kring Naughty Dog-spelen. Sonys guldkalv påstås assistera med en Uncharted-reboot, samtidigt som deras nästa spel ska ha en struktur "mer som hos en tv-serie". Är detta nästa spel The Last of Us Part III? Tja, förra månaden hävdade en källa som haft rätt förut, men då framför allt i filmens värld (via Wccftech), att The Last of Us 3 är Neil Druckmanns nästa projekt. Ett rykte många tog med en nypa salt – eventuellt med rätta.

I en nyårshälsning skjuter Druckmann mer eller mindre ner ryktena. Han lovar å ena sidan "coola grejer" under 2023, men säger samtidigt att vi akta oss för "insider"-info, då mycket är "falskt".

Det är dock oklart vilka rykten Druckmann pekar på, men klart är att Naughty Dog haft sin beskärda del av läckor som visat sig stämma. Samma dag som The Last of Us Part I-remaken avtäcktes läckte trailern några timmar tidigare. Remake-ryktena hade redan funnits ett bra tag.

Fristående, storydriven multiplayer till Part II är också på gång – kanske under 2023?