E3 ska göra storartad comeback som en fysisk mässa i år, men hittils har det florerat rätt dystra rykten kring branschjättarna. Enligt en rapport ska varken Xbox, Playstation eller Nintendo närvara vid mässan, även om Xbox bekräftat att de ska hålla i någon form av show i sommar.

Organisatören Reedpop menar dock att intresset i branschen är stort, och nu vet vi att åtminstone en större aktör ska vara med. Det är Ubisofts vd, Yvees Guillemot, som i ett samtal med investerare under gårdagen sa att: "Om E3 anordnas så kommer vi att vara där och vi kommer att ha massor av saker att visa upp.

Räkna alltså med att få se mer av de flertalet Assassin's Creed-spel de har på gång och kanske även något nytt om Far Crys framtid - för den sistnämnda serien har det ryktats om multiplayer och Alaska. Eller kan det äntligen vara dags att visa att Beyond Good and Evil 2 fortfarande existerar?