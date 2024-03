Sega är det senaste i raden att stuva om bland både bolag och personal. Man säljer nu Relic Entertainment, utvecklaren bakom Company of Heroes, Warhammer 40.000: Dawn of War, Age of Empires 4 och Homeworld. En extern investerare ska ha gått in med pengar, och efter elva år under Segas vingar förkunnar Relic att man nu är en oberoende studio.

Förändringarna hos Sega innebär att 240 personer får lämna företaget och dess understudior, uppger Games Industry. Drabbade är bland annat brittiska Creative Assembly (mest kända för Total War) och Sega Europe, men okänt hur många som får gå från respektive studio. Creative Assembly fick i vintras skrota co-op-shootern Hyenas som hade varit under utveckling i flera år, och som var spelbar så sent som på Gamescom-mässan i augusti 2023. Relic ska i sin tur ha tvingats säga upp personal i maj samma år.

Tidigare i dag stod det klart att svenska Embracer säljer amerikanska Gearbox för knappt 5 miljarder kronor. Det är den senaste i raden av affärer där Embracer gör sig av med företag de köpt in för bara något år sedan, allt som ett led i att städa upp ekonomin. Ett vanligt måste för spelbranschen de två senaste åren.