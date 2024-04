Nexon gör ett onlinerollspel baserat på Game of Thrones. Detta enligt källor till Redanian Intelligence. Enligt uppgifter till webbplatsen ska mmo:t centreras kring fjärde och femte säsongen av tv-serien, då Roose Bolton härjar i norr. Fler kungadömen ska representeras.

Online till trots ska det finnas en storykampanj, vilket förstås inte är oväntat för alla som spelat, säg, Final Fantasy XIV eller The Elder Scrolls Online. Spelaren kliver in i skorna hos, åtminstone till en början, en nobody. Du ska dock få chansen att springa på många av "kändisarna" från tv-serien. Vi ska dock inte räkna med att samma skådespelare repriserar sina gamla roller.

Redanian Intelligence antyder för Wccftech att källan är trovärdig. Men ärligt talat: det vet vi i dagsläget inget om. Ryktena är inte så konkreta och ganska fluffiga. Fortsättning följer?

Game of Thrones-mmo har tidigare varit under utveckling, men skrotats. Det finns dock en rad spel som baserats på den extremt populära tv-serien tillika böckerna som agerar förlaga till den. Telltale gjorde exempelvis en säsong som slutade med en rad cliffhangers. Dessa löstes aldrig.