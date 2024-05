En mångmiljardaffär som gick i stöpet blev startskottet på tuffa tider för Embracer, som tvingats avskeda anställda, lägga ner studior och skrota spel. I sin senaste kvartalsrapport konstaterar Lars Wingefors att rekonstrueringsprogrammet har "slutförts med framgång".

Därmed har vi siffror på vad krisen kostat. Embracer har under senaste räkenskapsåret tappat

4 532 anställda. 44 studior har bommat igen och 80 projekt har skrotats. Det är kall fakta.

Antalet anställda har gått från 16 601 till 12 069. En nedgång med nästan 28 procent.

Lars Wingefors menar att deras rekonstruering "skapat en starkare grund för förbättrad lönsamhet, kassaflöden och långsiktigt värdeskapande". Att det varit ett förvandlingens år för Embracer är givet, menar Wingefors. Jätteföretaget kommer delas i tre, som vi rapporterat om.

Vi skrev tidigare idag att Alone in the Dark och Outcast: A New Beginning underpresterat, men framöver väntar spel som Kingdom Come 2, Killing Floor 3 och Epic Mickey: Rebrushed.