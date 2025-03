Dreamotion Inc. tycks göra allt i sin makt för att öppna tårkanalerna på vid gavel i kommande My Little Puppy. Det handlar om en corgi vid namn Bong-gu som på sin ålders höst till slut blir adopterad av en man och får leva sina sista år på ett värdigt sätt. Väl i hundhimlen får han en dag vittring på sin ägare och ger sig ut för att välkomna honom till efterlivet.

Det är där spelet tar sin början, och som Bong-gu får man bege sig till gränslandet mellan himmel och jord, vilket inkluderar öknar, snöiga berg och stränder. På vägen väntar diverse utmaningar och figurer som behöver hjälp, och vi ska få ägna oss åt allt från actionsekvenser till racing.

My Little Puppy släpps i år på pc, men det finns en demo redan nu.