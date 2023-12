Ingen konsol är såklart bättre än dess spel, och i dagens ronder i det stora konsolkriget mellan Playstation 5 och Xbox Series X låter vi allt ljus skina på spelen. De exklusiva, de historiska, de som vi ännu inte har. Vilken konsol har störst, bäst och vackrast spelutbud? Och vilken konsol har den bästa och mest prisvärda tjänsten för att njuta av spelen?

Igår avgjordes fyra ronder. Idag fortsätter vi med ytterligare en kvintett.

Här är alla ronder

Klicka för mer information DAG 1 – HÅRDVARA

- Rond 1: Hårdvara och prestanda

- Rond 2: Lagring, minne

- Rond 3: Streama och spela in

- Rond 4: Handkontroll DAG 2 – SPEL

- Rond 5: Spelutbud

- Rond 6: Exklusiva titlar

- Rond 7: Framtidslöften

- Rond 8: Bakåtkompatibilitet

- Rond 9: Game Pass vs PS Plus DAG 3 – PRIS OCH ÖVRIGT

- Rond 10: Varianter

- Rond 11: Pris

- Rond 12: Tillbehör

- Rond 13: Gränssnitt

- Rond 14: Design RESULTAT

– Vinnaren!

Sonys stall av studior bara fortsätter leverera. Det som var på PS4:an är nu på PS5:an. Fantastiska trippel-A-spel staplas på rad: God of War Ragnarök, Demon's Souls, Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Horizon Forbidden West och The Last of Us Part I. Insomniac och Naughty Dog med har en enorm fingertoppskänsla.

Även om nämnda parad är vansinnigt imponerande är den också ensidig: tredjeperson, actionäventyr, singleplayer. Sonys exklusiva PS5-spel har inte det bredaste omfånget. Man kan också fundera på dagsformen. Under 2023 står Spider-Man 2 stolt – men också ganska ensamt.

Det är den skamsna elefanten i rummet. I ungefär en och en halv konsolgeneration har Microsoft slitit med bristen på bra, exklusiva spel. De har köpt Double Fine, Ninja Theory, Obsidian och så (in i helsike!) vidare. De har visat trailers, lovat guld och gröna spelskogar, men har haft fundamentalt svårt att släppa konsolexklusiva Xbox-titlar av rang. Halo Infinite skulle sälja Xbox Series X|S, men försenades ett drygt år. Ridå.

Men kanske, ja kanske, är vinden på väg att vända. Hösten 2023 har gett oss hela två AAA-spel av hög klass: Starfield och Forza Motorsport. Det är en bra början, men också bara en början.

Rondens resultat Segrare: Playstation 5

Varför? Medan PS5-spelare festat har Xbox-folkets tålamod testats.

Sett till tredjepartsstöd är det ingen större skillnad mellan Xbox och Playstation framöver. Ja, det skulle vara det faktum att Microsoft sedan mitten av 10-talet köpt på sig en betydande del av vad som brukade vara tredjepartsutvecklare. Vi tänker framför allt på Bethesda och Activision Blizzard. Det ger Xbox en guldsits inför framtiden när The Elder Scrolls VI blir konsolexklusivt på Xbox och Call of Duty blir Game Pass-spel.

En annan faktor är alla studior som varit en del av Xbox Game Studios länge och väl. Visst är det en orosfaktor att, säg, Fable och Everwild aldrig verkar bli färdiga. Samtidigt har Xbox varit självkritiska och sagt att de utannonserat mycket för tidigt. Bredden i Xbox Game Studios är numer så stark att det är ett misstag man inte ska behöva göra framöver. Men – de måste börja leverera.

Sony har inte lika många studior som Microsoft, men de har å andra sidan sanslöst slipade sådana som sällan (aldrig?) gör bort sig. Insomniac (Spider-Man), Guerrilla (Horizon), Santa Monica Studios (God of War) och Sucker Punch (Ghost of Tsushima) är försäkran om att sötebrödsdagarna fortsätter. Insomniacs Wolverine lär bli ännu en succé, och samtidigt stöttar Square Enix flitigt upp PS5:an. Härnäst väntar Final Fantasy VII Rebirth.

Bakom kulisserna sker dock något som kanske kan ge trista ringar på vattnet. Sonys stora live service-satsning tycks ha tappat rejält med fart. Man har pausat hälften av projekten (totalt tolv) och det har rapporterats om att Last of Us-multiplayern mer eller mindre är lagd i malpåse. Detta är en storsatsning som i värsta fall kan bli ett fiasko – och sådana känns. Men – de har som sagt flera urstarka utvecklare att förlita sig på om olyckan skulle vara framme.

Rondens resultat Segrare: Oavgjort

Varför? Xbox-bredd ger arbetsro (och framtidstro) medan Playstations pålitlighet kan guida dem över eventuellt tunn live service-is.

Sedan PS3:an har Playstations konsoler varit historielösa, men i och med PS5:an har vissa initiativ tagits. Först och främst är konsolen bakåtkompatibel med PS4-spel, vilket gäller både digitala och fysiska titlar. Med tjänsten PS Plus Premium (dyraste nivån) vill man också förse spelarna med utvalda titlar från svunna Playstation-tider. Det går – sådär? Releaserna är få och kommer sällan. PS3-spelen tvingas vi dessutom streama.

Bakåtkompatibiliteten har varit en lans Xbox dragit när deras samtida spel varken hållit i kvantitet eller kvalitet. Relativt få original-Xbox-spel stöds, men från Xbox 360 och framåt är det spelfest och (nästan) alla är bjudna. I en del fall kan man till och med stoltsera med dubbel framerate och högre upplösning. Det är så man ska ta hand om gamla godingar.

Rondens resultat Segrare: Xbox Series X

Varför? Xbox vårdar historien. Playstation gör det också, men halvhjärtat.

När vi ser till hela spelutbudet har fortfarande PS5:an ett övertag. Exklusiva spel är nyckeln, men i övrigt är det jämt skägg. Frånsett en del japanskt stöd på Playstation (som inte finns på Xbox) är det inte mycket i tredjepartsstödet som skiljer. Xbox har starkare band till historiska spel, samtidigt som Playstation-konsoler (så även med femman) år ut och år in förses med rent AAA-guld. Avundsjuka Xbox-suckar har hörts och även om balansen kan skifta i framtiden har de senaste åren alltjämt varit starkare för exklusiva PS5-titlar. Det är en egg som är vassare än det mesta.

Just idag är PS5 starkare.

Rondens resultat Segrare: Playstation 5

Varför? Det exklusiva ger Playstation en edge (men hur länge till?).

Game Pass har varit det tydliga Xbox-vapnet när Microsofts studior haft svårt att leverera nya spel – och vapnet blir än vassare när Xbox-studior börjar leverera. Under hösten har Game Pass-prenumeranter utan extra kostnad fått chansen att lira stortitlar som Starfield och Forza Motorsport från start. En ynnest. Ja, en närmast oförskämt bra affär.

Samtidigt finns "alla andra" Game Pass-spel som i sanning gjort tjänsten till spelvärldens svar på Netflix. I skrivande stund hittar vi såväl stort (GTA V, Dead Space-remaken, A Plague Tale: Requiem) som smått (Bramble, Chained Echoes, Stardew Valley). Inte sällan släpps nya spel dag ett på Game Pass. Cocoon och Amnesia: The Bunker är exempel.

Game Pass kostar 105 kronor i månaden för "hundratals spel". Vill du även ha pc-spel kan du betala 155 kronor för Ultimate-varianten. Med den får du också möjlighet att streama spel från molnet till mobiler, plattor, vissa smart-tv, pc med mera (fast bara i 1080p). Core är budgetvalet som ger oss cirka 25 titlar kostar 79 kronor i månaden. I samtliga fall ingår multiplayer online.

Efter att ha sett likadan ut sedan för alltid gjorde Sony en remake av PS Plus under sommaren 2022. Tre prisnivåer där mellannivån påminner kraftigt om Game Pass. Det vill säga: en spelkatalog med hundratals spel. En tydlig skillnad är emellertid att PS5-spelare kan fetglömma att spela Spider-Man 2 och God of War Ragnarök från dag ett. Förstapartsspel kommer till PS Plus – men det dröjer mer eller mindre (jätte)lång tid.

Sett till tredjepartsspel är skillnaden inte så stor. Spel som Stray och Sea of Stars har kommit dag ett till tjänsten. Dessutom ingår månatliga spel du får behålla så länge du har en aktiv PS Plus-prenumeration. Kör du dyraste PS Plus-nivån får du också en växande (nåja, det har varit si och så med detta...) katalog med PS3-, PS2-, PS1- och PSP-spel. I "Premium" ingår även möjligheten att streama via molnet och provversioner av vissa titlar. Spel kan streamas i upp till 4K, men det är skralt med nya titlar: Spider-Man och första The Last of Us finns med, men inte uppföljarna.

Premium kostar 180 kronor i månaden (1 620 för ett helt år). Mellannivån, Extra, kostar 150 kronor i månaden (1 350 för helår), medan Essential kostar 95 kronor per månad (760 för helår).

Rondens resultat Segrare: Xbox Series X

Varför? Game Pass är både mer prisvärd och bättre än PS Plus. Klar segrare.

---

Det här var dag 2 av konsolkriget. Den avslutande delen och resultatet läser du i morgon, fredag den 8 december.