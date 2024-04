I två veckor har 32-delsfinalerna rasat (här, här, här och här) och 64 skurkar har blivit 32. Den här veckan avgörs samtliga 16-delsfinaler. Åtta stycken tisdag-torsdag, och ytterligare åtta fredag-söndag. Än är det långt kvar till finalen men efter veckan har vi skalat ner skurkarna till 16.

I veckans första omgång kolliderar världskrig, när WW2:s Hitler ställs mot WW3:s Yuri. Skarp hjärna möter rakbladsvass tunga när Mother Brain och citat maskinen ångvälten Handsome Jack duellerar. På tal om ångvältar: Mass Effect gick råstarkt genom 32-delsfinalerna och har fyra representanter kvar. Idag kliver två av dem in i handlingen. Fortsätter segertåget?

Röstningen pågår till och med torsdag, och på fredag inleds andra halvan av 16-delsfinalerna.

Så här går det till Alla 32-delsfinaler har avgjorts. Sextiofyra skurkar ska bli en, men vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelssfinaler, sen sextondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Vinnaren är världens bästa skurk. Du väljer vem. Bilden till höger visar det gått hittills.

GLaDOS vs Frank Fontaine Detta har hänt: GLaDOS mosade Tekkens Heihachi med 80 procent av rösterna. Frank Fontaine slog ut Elden Rings Malenia med 63 procent, vilket förstås är en hardcore-skalp. GLaDOS, eller "Genetic Lifeform and Disk Operating System", är otäckt aktuell då hon är en AI. Det finns de som påstår att vår AI-rädsla övergiven. De har uppenbarligen inte träffat GLaDOS. Hon må sakna all form av samvete, men har desto mer ilska och bitterhet under huven. Lika mycket en artificiell intelligens som allsmäktig gudinna över sin verklighet. Kända spel: Portal, Portal 2

Citat: "How are you holding up? Because I'm a potato." Frank Fontaine, Gorland, Wang, Atlas. Kär skurk har många namn. Lika brutal som briljant, Frank lärde sig tidigt i livet vikten av att spela teater och lura sina åskådare. Han utnyttjade Andrew Ryans filosofier för egen vinning och fejkade sin död för att återuppstå som Atlas, och starta kriget som fick Rapture att falla. I Bioshock är han din vän tills han inte längre är det. Would you kindly? Kända spel: Bioshock, Bioshock 2

Shodan vs Dracula

Detta har hänt: Shodan visade att gammal är äldst när hon knäckte Baldur's Gate 3:s Raphael (63 procent). Dracula är ännu äldre och slog M. Bison än tydligare (77 procent).

Shodan] är ytterligare ett bevis på att vår rädsla för artificiella intelligenser nog ändå ska tas på allvar. En dos Messiaskomplex adderas till helheten som skrubbats fri från all moral (det märks). Det kanske värsta är att hon är monstret som skapas av spelarens handlingar.

Kända spel: System Shock, System Shock 2

Citat: "God: the title suits me well."

Greve Dracula är en popkulturell gigant som föddes i Bram Stokers roman 1897 och som lever vidare (eller vad vampyrer nu gör) i filmer, böcker och frukostflingor (!). I Castlevania har Dracula härskat i nära 30 år och lär göra det i minst 300 år till. Huruvida hans riktiga namn, Mathias Cronqvist, gynnar hans ondska ska vi däremot låta vara osagt.

Kända spel: Castlevania-serien, senast Castlevania: Lords of Shadow 2

Citat: "What is a man? A miserable little pile of secrets!"

LeChuck vs Dr. Nefarious Detta har hänt: LeChuck hade inga problem att vinna över Sephiroths "mor", Jenova (med 72 procent). Dr. Nefarious gick en hård kamp mot Joseph Seed, men vann med 55 procent. LeChuck har i drygt trettio år kämpat för att vinna över Guybrush och snärja Elaine Marley. Spöket/zombien/piratdemonen har både trevliga hobbys (grogg) och mindre trevliga sådana (kidnappning, tortyr, massmord). Om du råkar dödas av LeChuck har du å andra sidan chansen att bli en del av hans odöda besättning. Oklart om det är belöning eller straff. Kända spel: Monkey Island, senast Return to Monkey Island

Citat: "Ah. There's nothin' like the hot winds of hell blowin' in your face." Dr. Nefarious absurda superintelligens tvingas samsa med en dråplig bugg. När han blir jättearg – det blir han jätteofta! – tenderar hans mekaniska hjärna att ratta in en såpopera. Tur att butlern Lawrence är redo att ge honom en hård smäll varje gång det sker. Vår doktor hatar alla organiska livsformer, trots att han en gång var just en sådan själv. Kända spel: Ratchet & Clank-serien, senast Ratchet & Clank: Rift Apart

Hitler vs Yuri

Detta har hänt: Hitler knäckte forumfavoriten Abominable Snowman (från Skifree) med 70 procent. Yuri tog en ännu större seger mot WoW-klassiska Hogger (77 procent).

Hitler. Eller som vi kände honom i Wolfenstein 3D: Mecha-Hitler. Verklighetens Hitler är givetvis ren ondska, men i Machinegames Wolfenstein-spel har "fuhrern" blivit vek, senil och farligt paranoid. Han är också känd från spel som Zombie Army där han väcks från de döda och Capcoms klassiska Bionic Commando. Nintendo var noga med sin censur men trots att Hitler blivit "Master-D" är det ingen tvekan om vem han faktiskt är.

Kända spel: Wolfenstein-serien, senast Wolfenstein II: The New Colossus

Citat: "Die, Allied schweinhund!"

Yuris skurk-cv kan sammanfattas enkelt: tredje världskriget. Det är svårt att tävla mot något sådant, men Yuris strävan efter världsherrarvälde slutar inte där. Senare vänder han sig mot sitt Sovjetunionen, skapar en terrororganisation och fortsätter skapa kaos. En mästare på det mänskliga psyket som vill styra världen genom att eliminera vår fria vilja.

Kända spel: Command & Conquer: Red Alert 2

Citat: "The human brain is a Pandora's box of electrical charges we can only begin to understand."

Mother Brain vs Handsome Jack Detta har hänt: Mother Brain tog en jätteseger (87 procent!) mot Suikoden 2-antagonisten Luca Blight. Handsome Jack knäckte å sin sida Metal Gears The Boss (66 procent). Mother Brain har inte varit en del av Metroid sedan SNES-eran, men hennes skugga fortsätter vila över serien som en blöt sci-fi-filt. I Super Metroid designades hon av Toru Osawa för att likna "en gammal tant i mitt lägenhetshus". En kuslig kuriosa. Mest är vi ju bekanta med hjärnan med utstickande spikar och en enda genomborrande ögonglob. Kända spel: Metroid-serien, gjorde en cameo i Metroid Dread

Citat: "Samus, give up... No matter how hard you struggle, you won't be rewarded." Handsome Jack är en levande citatmaskin ("I just bought a pony made of diamons because I'm rich"), men också diktator, massmördare och möjligen världens sämsta pappa. I hans egna narcissistiska ögon är han förstås inget annat än en hjälte. Omöjlig att glömma är han definitivt. En lärdom: "Never meet your heroes, kid, they're all dicks. Every last one." Kända spel: Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands

Harbinger vs Nemesis

Detta har hänt: Harbinger slog Civ-legendaren Gandhi (60 procent), medan Nemesis skrällde (upprörda röster hördes!) mot Jon Irencius från Baldur's Gate 2 (med 53 procent).

Harbinger

Harbinger påstår att reapers är mänsklighetens "frälsning genom förstörelse" och är hjärnan bakom mytomspunna collectors, vars uppgift är att kidnappa hela befolkningen i mänskliga kolonier. Men framför allt har vi att göra med ledaren av reapers som är ute efter att förstöra allt och förslava alla – och det gång på gång på gång gång på...

Kända spel: Mass Effect 2, Mass Effect 3

Citat: "I am assuming direct control."

Nemesis. Det blir knappast tydligare än med det namnet. Capcom hade redan gett oss flera minnesvärda bossar i Resident Evil, men det briljanta med Nemesis-T Type är att han jagar dig spelet igenom. Ingen stund känns lugn, ingenstans är trygg. Det biologiska vapnet har ett enda syfte och det är att förgöra spillrorna som återstår av polisstyrkan Stars. Inga känslor, ingen själ. Bara en kattens dödliga lek med råttan, som lystrar till namnet Jill.

Kända spel: Resident Evil 3: Nemesis, liksom remaken

Citat: "STARS!"

Ganon vs Sarah Kerrigan Detta har hänt: Ganon hade inga problem med King K. Rool (81 procent), medan Kerrigan slog ut den mest rutinerade Resi-skurken, Wesker, med 67 procent av rösterna. Ganon är Links ständiga ärkerival i Zelda, och även om hans motiv skiljer sig åt innefattar de ofta kidnappning av prinsessan Zelda, få Hyrule på knä och att lägga beslag på trekraften. I sin klassiska Ganon-form är han bokstavligt talat ett svin, men vi känner honom också som Ganondorf i Gerudo-formen. Då är han mer mänsklig (men ändå ett svin, ärligt talat). Kända spel: Zelda-serien, senast Zelda: Tears of the Kingdom

Citat: "Do not look away. You witness a king's revival. And the birth of his new world!" Kerrigan har inte alltid varit "Queen of Blades" som vill sätta världar i brand och krossa allt motstånd. Nej, en gång var hon bara Sarah. Om än en människa med tunga mentala förmågor. När hon kidnappades av zerg uppmärksammade de hennes gåva och en (mycket!) smärtsam process tog vid. Den som förvandlade Kerrigan till ett vapen och, till sist, en drottning. Kända spel: Starcraft, kanske framför allt Starcraft II: Heart of the Swarm

Gaunter O'Dimm vs Saren Arterius

Detta har hänt: Knappt men klart slog Gaunter ikoniska Pyramid Head (53 procent), medan Saren Arterius gick en nästan lika hård duell mot Revolver Ocelot (55 mot 45 procent).

Gaunter O'Dimm gav Witcher 3-expansionen Hearts of Stone en av få saker som moderspelet saknade: en tydlig antagonist. Å andra sidan är Gaunter O'Dimm en gåta. En mäktig man som styr tiden genom att klappa i händerna och uppfyller en människa innersta önskningar, så länge denna går med på att köpslå med sin själ. Han har existerat i tusentals år och är känd under flera namn, där "Evil Incarnate" kanske är det mest talande.

Kända spel: The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 3: Hearts of Stone

Citat: "He'll snare you in bonds, eyes glowin' afire. To gore and torment you, till the stars expire." /Folkvisa om Gaunter O'Dimm

Saren Arterius är det mest rutinerade namnet i Citadellets agentstyrka vars uppgift är att upprätthålla fred och ordning – men där Saren drivs av hat mot människor och bryr sig föga om allt levande. I en skoningslös grupp blev Saren känd som den värsta. Saren är smart, lojal och ambitiös. Beundransvärda egenskaper, alternativt dragen hos en formidabel motståndare.

Kända spel: Mass Effect

Citat: "Is submission not preferable to extinction?"

