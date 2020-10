Xbox Game Pass - Oktober Part 3

Det blir minsann en tredje tråd den här månaden då överraskningssläppen haglar över Xbox Game Pass i slutet av oktober! (blir det fler så uppdaterar jag denna ).

Idag fick vi veta att Rainbow Six Siege ansluter till XGP på konsol och cloud streaming den 22:a, och i fredags släppte Tim Schafer nyheten att tre klassiska LucasArtsspel kommer i sina remastrade versioner till Xbox och Xbox Game Pass den 29:e. Grim Fandango, Day of the Tentacle och Full Throttle Remastered gör alltså Xbox-debut!

GONNER 2 ansluter också till Xbox Game Pass den 22:a på releasedagen på konsol, något senare på PC.

Oktobers tidigare skörd hittar ni här och här.

Nya titlar:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (22 okt, konsol+android)

GONNER 2 (22 okt, konsol, tba PC)

Grim Fandango Remastered (29 okt, konsol+PC+android)

Day of the Tentacle Remastered (29 okt, konsol+PC+android)

Full Throttle Remastered (29 okt, konsol+PC+android)

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #android #nyhetstips