Xbox Games with Gold - April 2021

Då var det dags för april månads omgång spel som ingår med Xbox Live Gold och/eller Xbox Game Pass Ultimate-prenumerationen. Den här gången blir det bärsärkagång med Vikings: Wolves of Midgard, lastbilsracing med Truck Racing Championship, alien-pangande i Dark Void och run&gun med Hard Corps: Uprising.

Alla OG Xbox/Xbox 360/Xbox One-spel som erbjuds som Games with Gold fungerar också på Xbox One och Series X|S via bakåtkompatibilitet, så 4 spel att plocka hem för alla på Xbox One/Series X|S alltså.

Xbox One:

Vikings: Wolves of Midgard (1-30 apr)

Truck Racing Championship (16 apr-15 maj)

Xbox 360:

Dark Void (1-15 apr)

Hard Corps: Uprising (16-30 apr)

