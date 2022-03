Steam Deck - frihet, men glöm inte laddaren

Nu har jag haft min Steam Deck i exakt en vecka och här är mina tidiga intryck.

Fantastisk maskin - om du är målgruppen

Min målbild över Steam Deck var allt som är bra med PC-spelandet i ett bärbart format och att komma bort från skrivbordet där jag redan sitter klistrad under arbetsdagarna. Playstation, Xbox och Switch lockar mig inte helt då mina typer av spel inte alltid finns där i form av mer renodlade PC-upplevelser blandat med obskyra indietitlar som bara återfinns på Steam.

Här lyckas Deck:en fullt ut. "Monster Train", "Wildermyth" och "Factorio" snurrar på lika bra som på stationära, kanske ännu bättre, från soffan framför en öppen brasa eller utomhus på balkongen.

Även mer krävande spel som "Monster Hunter Rise", "Red Dead Redemption 2" och vad jag förstår till och med "Elden Ring" tuggar på i 60 fps med de rekommenderade inställningarna.

Under den här veckan har jag enbart startat min stationära för en i stund Excel-simulatorn "Football Manager" och för gubbröj i "Counter-Strike: Global Offensive".

Mitt mål om att komma ifrån skrivbordet har verkligen uppnåtts!

Morrowind som bärbart. Vad mer behöver man?

<3 Linux

Jag förundras gång på gång över att detta kan existera från ett stort företag som Valve.

Här får man som användare helt styra och ställa utan att operera inom begränsade ramar.

Om man väljer att gå ur Deck-läget och in i Linux så går det att installera in andra företags launchers, emulatorer eller varför inte lägga in VSCode samt koppla in mus, tangentbord och extern skärm för en fullt duglig arbetsdator. Det är på gränsen till otroligt att Deck inte är från en kinesisk gråzonsaktör utan faktiskt är från ett stort amerikanskt företag.

För att testa hur öppenheten och Proton (som Decks emulering bygger på) fungerar laddade jag hem en manuell Windows installer av ett GOG-spel via deras hemsida och allt jag behövde göra för att få det är snurra var att först lägga till installern som "non steam game" med "compatibility Proton" och efter att allt installerats göra detsamma för spelets ".exe" fil.

Det går även bra att installera in Windows men jag skulle inte rekommendera det då prestandan generellt blir sämre.

När man väl lekt klart är man bara ett knapptryck från att lämna Linuxmiljön och återgå till Deck-läget för fortsatt spelande.

Ofärdig användarupplevelse

Det hackar lite när man navigerar i menyer, vissa spel kraschar efter att man kört i lång tid, Proton är inte perfekt i alla spel...

Det finns självklart mycket som kan bli bättre och det blir det också för varje dag som går. Valve har bara under den här veckan som gått släppt två uppdateringar och desto fler utvecklare som får tag på maskinen desto snabbare kommer spelstöden bli bättre och fler smarta Linux-verktyg att skapas.

Här hoppas jag även att Valve lägger till mer stöd för användarprofiler. Precis som det introducerades olika kontrollscheman med "Steam Controller" finns det ett sug efter "om du använder dessa inställningarna i spelet med 5W effektförbrukning och FSR aktiverat får du fortfarande 60 fps men batteriet håller i en timme längre".

En Switch extra allt för PC-Gamers

För mig är Steam Deck en fantastisk utökning till mitt redan stora spelintresse men inte fullt ut en "PC 2" och jag ställer mig tveksam till när jag läser om viljan att främst spela "Forza Horizon 5" och "God of War" på maskinen. För mig är det inte här storheten ligger. I många fall och för många är en Xbox ett bättre val.

Steam Deck - 512GB 4 Mycket bra + Äntligen portabelt PC-spelande från en stor aktör + Öppet system. Gör vad du vill! + Potential + Du äger redan alla spel - Ofärdig användarupplevelse - Batteritiden i tunga spel - Teknisk/Linux kompetens för att få ut full potential Det här betyder betygen på FZ

