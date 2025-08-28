Världens bästa spel-låt: Grupp A - II!
Då var det dags för omgång två att gå live i grupp A och grupp B!
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 28/8 kl 20.00 och avslutas på söndag 29/8 kl 20.00.
På tisdag kommer nästa omgång med gruppspelsmatcher.
Begränsningar i forumet gör att det är såhär det får bli.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Dr. Wily's Castle - Mega Man 2
Battle Squadron Main Theme
Battlehymn of the Republic - Wasteland 3
Fear Not This Night - Guild Wars 2
Fortress - Diablo II: Lord of Destruction
The T'aint - Interstate '76
Dark Souls 3 Main Theme
Aktuella länkar:
Ad hoc addendum
Jag har inte spelat något av de här utom Diablo II, så jag kan uppriktigt säga att jag röstar på musiken och inte spelen.
Kul!
