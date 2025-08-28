Världens bästa spel-låt: Grupp B - II
Då var det dags för omgång två att gå live i grupp A och grupp B!
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 28/8 kl 20.00 och avslutas på söndag 31/8 kl 20.00.
På tisdag kommer nästa omgång med gruppspelsmatcher.
Begränsningar i forumet gör att det är såhär det får bli.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Ambush Theme - Grandia
Sogno di Volare - Sid Meier's Civilization VI
Chemical Factory - Batman
The Secret of Monkey Island Theme
Far Horizons - The Elder Scrolls V: Skyrim
Gerudo Valley - The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Death Stranding
Aktuella länkar:
Ad hoc addendum
Gerudo Valley känns ju spontant som att den kommer gå långt!
Finns ju rätt många sådana låtar dock..!
Jag har aldrig spelat spelet och låten tilltalar mig inte alls faktiskt. Men blir spännande att se framöver. Kan tänka mig att det är mycket nostalgi för många.
Oj, där ser man! Ja, bland Zelda-fans är det nog en låt som ofta brukar nämnas högt. När man växt upp med vissa spel är det ju i praktiken omöjligt att se helt "neutralt" på dem -- musik och nostalgi funkar ju inte så. Men kanske är den inte lika tilltalande för de som inte hört den förr. Nåväl, vi får se! Den här omröstningen kanske kommer bjuda på en del överraskningar. Jag nominerade ju själv en del låtar som nog är okända för många, kanske har de en chans isf
Missade nominera, men riktigt kul initiativ och trevligt lyssna på ett så brett spektrum av favoritlåtar 😊
Gerudo valley - Får bekänna att jag inte är ett jättestort fan av Zelda. Spelat några av spelen men alltid lyssnat mycket på just musiken. Gerudo Valley är en av mina Zelda favoriter