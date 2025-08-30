Din roll i spelen
Du har precis köpt ett spel där du har flera valmöjligheter angående vilken sorts karaktär du vill spela.
Vill du vara den stora, tuffa, buffliga och tåliga TANKen?
Eller är du hellre den smidiga, snabba, dödliga DPSen?
Fast... vilken av dessa är du?
Den som är framme vid fienden som t.ex en rogue och hugger som en galningeller håller du dig mer på avstånd med din pilbåge eller stav som sprutar ut eld?
Kanske är du den som styr i bakgrunden och delar ut lite heals och buffs och försöker att inte dö på ett slag, då du är squishy, som en HEALER?
Alla är vi olika och föredrar olika roller. Ibland vill vi prova allihopa fast vi vet att vi är sämre på den ena än med den andra.
Kanske är den där roguen helt trasig och delar ut galen damage så du väljer den bara på grund av det?
Halo kompis!
Beror helt på spel. I vissa spel kan det vara kul att spela en tank då man får göra mer än att klicka en taunt-knapp. Man håller aggro genom att vara aggressiv istället.
Healer kan också vara roligt beroende på spel. Igen, tänk dig en aggressiv healer som spelar som en DPS och healar polare som står nära.
Ofta är DPS tråkigast för mig personligen. Kul att göra skada, men föredrar att hjälpa laget på annat sätt.
Nu fick du också ett alternativ!
Tänkte lägga till det först men tänkte att en specifik vore bättre att svara på
Tack!
Föga förvånande att DPS leder (^_^)
Smygare är väl min roll.
Är det RPG:s så vill jag helst också bara vara en ensamvarg, och inte en superhjälte som är i centrum av spelvärlden. Fler spel borde vara lite mer som Kingdom Come, där man inte är nån av Gud utvald superhjälte för att rädda världen. Är personligen nästan helt befriad från tävlingsmentalitet, så i online/multiplayer-spel är jag gärna nån typ av supporter-roll, och strävar i stort sett aldrig efter att vara störst, bäst & vackrast.
Gillar att köra healer i grupper i MMORPG:s. Mycket för att DPS gör man ju i nästan alla andra actionspel, eller när man kör solo i onlinerollspel, så det blir ett annat perspektiv med annorlunda mekanik. Sen tycker jag att rollen i sig är rätt trevlig också – viktig för gruppen, men utan att behöva leda och ha lika bra koll på encounters som en tank.
Pianocovers av spelmusik – Forumtråd på FZ |Youtube
Haha ne inte jag heller.
Jag föredrar den rollen, helst som hunter eller annan ranged som finns. Men det är för att jag vet att jag kommer att missa att heala folk eller inte kunna hålla aggro ordentligt!
Samtidigt vill jag gärna vara både tank och healer för att vara en mer viktig roll.
Minns när jag lirade WoW för tusen år sedan och blev Paladin pga det är en tank-roll.
Trodde jag...
Så jag drog igång med gear som var för att använda krafter och det funkade bra i dungeons. Till en början.
Kände mig grym och duktig men sen var det någon som kommenterade att jag hade gear för en healer, inte en tank.
Jag sa att jag visst har för en tank!
En snabbgoogling senare visade det sig att Paladin kunde vara mer än bara en tank
När jag spelade Elden Ring så valde jag Astrologer, för jag läste ett tips om att det var ett easy mode.
Jasså?
Det märkte jag inte.
Sett en del gameplay-videos där andra valt mer aggressiva builds och det var nog nåt sånt jag skulle ha valt. Såg coolare ut. De sprang inte och gömde sig, tvärtom så var de uppe i ansiktet på asen och spöade skiten ur dom.
Men jag är för lat och kass, så jag springer hellre och gömmer mig. Och undviker att spela såna här spel.
Fast Dishonored som jag spelar om nu är kul. Det är kul att vara smygis. Synd att man inte kan lägga av en ibland också.
Pfff...
Oftast support/healer i online shooters då mina reflexer inte är vad de en gång var och jag gillar att assistera andra. Samma brukar gälla när jag spelade MMOs även om jag emellanåt doppade tårna i tankträsket i de spel man även körde en hel del solo och behövde kunna köra en del dungeons på egen hand.
Sen finns ju alltid Skyrim. Där landar varje genomspelning i en stealth archer, because Skyrim.
Nu leder ditt alternativ...!
Halo kompis!