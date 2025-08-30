Din roll i spelen

Du har precis köpt ett spel där du har flera valmöjligheter angående vilken sorts karaktär du vill spela.

Vill du vara den stora, tuffa, buffliga och tåliga TANKen?

Eller är du hellre den smidiga, snabba, dödliga DPSen?

Fast... vilken av dessa är du?

Den som är framme vid fienden som t.ex en rogue och hugger som en galningeller håller du dig mer på avstånd med din pilbåge eller stav som sprutar ut eld?

Kanske är du den som styr i bakgrunden och delar ut lite heals och buffs och försöker att inte dö på ett slag, då du är squishy, som en HEALER?

Alla är vi olika och föredrar olika roller. Ibland vill vi prova allihopa fast vi vet att vi är sämre på den ena än med den andra.

Kanske är den där roguen helt trasig och delar ut galen damage så du väljer den bara på grund av det?