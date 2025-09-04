Världens bästa spel-låt: Grupp D - I!

Världens bästa spel-låt: Grupp D - I!

Dags för grupp D att kicka igång!

Samma upplägg, 3 omgångar för gruppen, i den här omgången går The Giant Plague Golem - Zombie Vikings alla sina matcher, nästa omgång går Shadowgate Main Theme och Morgue - Shadowrun sina återstående matcher och i sista delen blir resten av matcherna.

Som vanligt uppmanar jag starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 4/9 kl 20.00 och avslutas på söndag 7/9 kl 20.00.
På tisdag kommer omgång två för både grupp C och D.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

The Giant Plague Golem - Zombie Vikings

Shadowgate Main Theme

Morgue - Shadowrun

That's the Way It Is - Red Dead Redemption 2

E1M1 - At Doom's Gate - Doom

Shockwave Title

Answers - Final Fantasy XIV

One Night in Neo Kobe City - Snatcher

Länklista:

Samlingstråd
Grupp A - III
Grupp B - III
Grupp C - I

Den här gruppen har 3 bangers!

