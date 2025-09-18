Efterlyser spel med XCOM2-influenser

Hej forumiter! Eftersom det finns lika många olika smakblandningar som det finns användare här, så tänkte jag be om lite tips, om det finns något jag missat eller kanske inte förstår storheten i som du kan upplysa mig om? Spel som du själv har spelat och har en god uppfattning om.

Jag har genom åren kört igenom XCOM2: War of the Chosen flertalet gånger, och tycker det är ett fantastiskt spel. Körde nyligen igenom det igen, och känner att jag vill testa något nytt, som i alla fall bockar av några punkter av det jag gillar med XCOM2:

Någon sorts basbyggande med progression och uppgraderingar

Gruppbaserade strider med turordning

Cover-baserade strider

Tydliga klasser som är tänkta för ett specifikt ändamål

Inte för mycket fokus på magi

Strid i/på byggnader med flera nivåer

Anpassning av ens soldater, både visuellt och utrustning

Tillfredsställande animationer när man utför sina attacker mm

Det behöver alltså inte vara alla punkter ovan, men gärna så många som möjligt.

Spel jag hittills kollat på:

Marvel's Midnight Suns

Snyggt, men känns spretigt med så olika karaktärer och inte så cover-baserat

Battletech

Stelt, och mechs är nog inget för mig

King Arthur: Knight's Tale

Grafiken känns alltför anonym, allt ser likadant ut. Kartorna verkar också lite tråkiga, inget som står ut så att säga

OpenXcom

Lite för gammalt för mig tror jag.

Warhammer 40k Mechanicus

Inget jag går igång på. Likt andra 40k-spel så känns det för mig väldigt opersonligt, klasserna går i varandra och det känns som att de gör ungefär samma saker.

Xenonauts 2

Jag vet att man inte ska döma "hunden efter håret", men det känns väldigt stelt och ålderdomligt i sitt grafiska uttryck.

Phoenix Point

Detta har potential, kan bli ett test av det, även om kartorna inte riktigt gör mig upphetsad.

Gears Tactics

Har också potential, kan bli test. Saknar dock delen med basbyggande och makro-strategin.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Av det jag läst så är det väldigt mycket smyg som lätt uppnår antiklimax pga allsmäktig AI. Tror inte att det har det jag söker.

Spel jag har testat:

Warhammer 40k Chaos Gate Daemonhunters

Jag har kört detta några timmar, och det har potential, men det är något som inte klickar för mig. Kanske att klasserna känns så liknande och saknar distinktion i mina ögon, likt resonemanget med Mechanicus.

The Last Spell

Detta är ett litet wildcard, inte så likt XCOM2. Men det har jag kört mycket, men liknar inte riktigt det jag är sugen på just nu.