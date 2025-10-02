Jag har slutat spela online

Under Xbox 360 eran så spelade jag mest online, Halo 3, Halo Reach, Halo 4, Gears of war, Dead or alive 4, Perfect Dark Zero spelades i mängder. Halo 3 och Halo Reach är de spel jag har haft roligast med online, nu är serien ganska död, även om Infinite är kul när man väl spelar det.

Men nu har man både sambo, hus, heltidsjobb och 2 barn så man har inte så mycket tid över. Det kanske blir en onlinematch i Valorant en gång i månaden, man "kommer inte vidare" när man spelar online så det känns lite som man slösar bort sin fritid, när jag väl har möjlighet att spela något alls så är jag nästan alltid trött, då det mestadels blir på kvällar.

Så nu har det nästan enbart blivit singelplayer, de går att pausa, så live service är heller något jag knappt rör.

Mestadels blir det bärbart, 3DS, snabb att starta och går snabbt att komma igång, spelen är dessutom mer anpassade för korta spelstuner. steam deck, rog ally och switch känns mer klumpiga när man ligger i sängen och bara ska spela 30 minuter.

Min fysiska backlogg är enorm så de kan sorteras ut när de är klara, man blir ju heller aldrig "färdig" med onlinespel.

Just nu skiftar jag mellan Bayonetta 3 och Gal Guarians

Jag köpte Bakeru nu på steam rea, bara av att de gameplay får jag väldigt mycket nintendo 64 feeling, Mario Galaxy 1 och 2 ska införskaffas och även Pokemon som är en halv månad bort.

Hur är det för er?