Har vi några WoW classic spelare här?

Westeryn
Medlem
Har vi några WoW classic spelare här?

Hej på er, tänkte bara kolla om några lirar wow classic? Skulle vara kul och kanske starta en FZ guild och raida lite 😀

signatur

AMD Ryzen 7 9800X3D
Powercolor Radeon RX 7800 XT
2x16GB Kingston Fury BEAST Black 6000MT/s CL30
Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Kingston KC3000 1TB

Westeryn
Medlem

Inte en enda som spelar wow classic? 😯

signatur

AMD Ryzen 7 9800X3D
Powercolor Radeon RX 7800 XT
2x16GB Kingston Fury BEAST Black 6000MT/s CL30
Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Kingston KC3000 1TB

Workout51
Medlem
Skrivet av Westeryn:

Inte en enda som spelar wow classic? 😯

Inte längre, sista genomspelet blev med WoW HC. De har tappat rätt många spelare sen toppen tror jag tyvärr

signatur

Ryzen 7 Gökboet Edition med gräddvisp och känsloregulator, Sapphire PÖLSA XTREM 7800XT PartyClown Edition med RGB-wienerkorv, MSI BARNKALAS 650 UNICORN HOWL med emotionellt stödchip, DDR5 32GB 6000MHz Fluffig Kattpäls Limited Edition med självvärmande moduler

Devan
Releasehästryttare
Skrivet av Westeryn:

Inte en enda som spelar wow classic? 😯

Kommer inte stödja Blizzzard igen ..

.. kanske om de släpper wow 2 ~203X

Pjotor
Skärmdumpsmästare

Menar du Pandaria Classic eller Anniversary? Det sistnämnda har snart varit på gång i ett år, så tyvärr tror jag att de enda som fortfarande spelar och raidar redan har en guild. Kanske bäst att vänta på TBC pre-patchen och prova igen då.

signatur

Ryzen 9 5900x & RTX 3070 Ti | Nintendo Switch | PlayStation 5
PSN: DocPjotor | Steam: Gorrsnus | Twitch: Gorrsnus

Jekis
Medlem
Skrivet av Pjotor:

Menar du Pandaria Classic eller Anniversary? Det sistnämnda har snart varit på gång i ett år, så tyvärr tror jag att de enda som fortfarande spelar och raidar redan har en guild. Kanske bäst att vänta på TBC pre-patchen och prova igen då.

Är det dom som spelar på Classic(vanilla) och Anniversary Edition realms som sen går vidare till TBC eller blir det nya realms för TBC istället, är det något man känner till idag?

Jag har tyvärr nollkoll, spelade kort i Shadowlands senast och har aldrig spelat Classic tidigare..

Det blir nog till att prova på Classic!

Pjotor
Skärmdumpsmästare
Skrivet av Jekis:

Är det dom som spelar på Classic(vanilla) och Anniversary Edition realms som sen går vidare till TBC eller blir det nya realms för TBC istället, är det något man känner till idag?

Jag har tyvärr nollkoll, spelade kort i Shadowlands senast och har aldrig spelat Classic tidigare..

Det blir nog till att prova på Classic!

Nuvarande Anniversary-realms går vidare till TBC. Hardcore förblir kvar i vanilla, men man kan flytta över sin hardcore-gubbe till en vanlig Anniversary PvE-server om man vill spela TBC med den. All info finns på WoWHead.

signatur

Ryzen 9 5900x & RTX 3070 Ti | Nintendo Switch | PlayStation 5
PSN: DocPjotor | Steam: Gorrsnus | Twitch: Gorrsnus

Jekis
Medlem
Skrivet av Pjotor:

Nuvarande Anniversary-realms går vidare till TBC. Hardcore förblir kvar i vanilla, men man kan flytta över sin hardcore-gubbe till en vanlig Anniversary PvE-server om man vill spela TBC med den. All info finns på WoWHead.

Tusen tack

