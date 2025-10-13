Har vi några WoW classic spelare här?
Hej på er, tänkte bara kolla om några lirar wow classic? Skulle vara kul och kanske starta en FZ guild och raida lite 😀
AMD Ryzen 7 9800X3D
Powercolor Radeon RX 7800 XT
2x16GB Kingston Fury BEAST Black 6000MT/s CL30
Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Kingston KC3000 1TB
Inte en enda som spelar wow classic? 😯
Inte längre, sista genomspelet blev med WoW HC. De har tappat rätt många spelare sen toppen tror jag tyvärr
Ryzen 7 Gökboet Edition med gräddvisp och känsloregulator, Sapphire PÖLSA XTREM 7800XT PartyClown Edition med RGB-wienerkorv, MSI BARNKALAS 650 UNICORN HOWL med emotionellt stödchip, DDR5 32GB 6000MHz Fluffig Kattpäls Limited Edition med självvärmande moduler
Inte en enda som spelar wow classic? 😯
Kommer inte stödja Blizzzard igen ..
.. kanske om de släpper wow 2 ~203X
Menar du Pandaria Classic eller Anniversary? Det sistnämnda har snart varit på gång i ett år, så tyvärr tror jag att de enda som fortfarande spelar och raidar redan har en guild. Kanske bäst att vänta på TBC pre-patchen och prova igen då.
Menar du Pandaria Classic eller Anniversary? Det sistnämnda har snart varit på gång i ett år, så tyvärr tror jag att de enda som fortfarande spelar och raidar redan har en guild. Kanske bäst att vänta på TBC pre-patchen och prova igen då.
Är det dom som spelar på Classic(vanilla) och Anniversary Edition realms som sen går vidare till TBC eller blir det nya realms för TBC istället, är det något man känner till idag?
Jag har tyvärr nollkoll, spelade kort i Shadowlands senast och har aldrig spelat Classic tidigare..
Det blir nog till att prova på Classic!
Är det dom som spelar på Classic(vanilla) och Anniversary Edition realms som sen går vidare till TBC eller blir det nya realms för TBC istället, är det något man känner till idag?
Jag har tyvärr nollkoll, spelade kort i Shadowlands senast och har aldrig spelat Classic tidigare..
Det blir nog till att prova på Classic!
Nuvarande Anniversary-realms går vidare till TBC. Hardcore förblir kvar i vanilla, men man kan flytta över sin hardcore-gubbe till en vanlig Anniversary PvE-server om man vill spela TBC med den. All info finns på WoWHead.
Nuvarande Anniversary-realms går vidare till TBC. Hardcore förblir kvar i vanilla, men man kan flytta över sin hardcore-gubbe till en vanlig Anniversary PvE-server om man vill spela TBC med den. All info finns på WoWHead.
Tusen tack