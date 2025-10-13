Har vi några WoW classic spelare här?

Skrivet av Pjotor: Menar du Pandaria Classic eller Anniversary? Det sistnämnda har snart varit på gång i ett år, så tyvärr tror jag att de enda som fortfarande spelar och raidar redan har en guild. Kanske bäst att vänta på TBC pre-patchen och prova igen då. Gå till inlägget

Är det dom som spelar på Classic(vanilla) och Anniversary Edition realms som sen går vidare till TBC eller blir det nya realms för TBC istället, är det något man känner till idag?

Jag har tyvärr nollkoll, spelade kort i Shadowlands senast och har aldrig spelat Classic tidigare..

Det blir nog till att prova på Classic!