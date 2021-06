No More Heroes 1 och No More Heroes 2: Desperate Struggle släpps på Steam 9:juni, vilket är redan nästa vecka när detta skrivs. Spelen är utvecklade av Grasshopper Manufacture med den något udda SUDA51 bakom rodret. PC-versionen kommer i HD med bilduppdatering på 60 FPS och kommer även stödja Steam Cloud plus andra Steam-specifika funktioner.

Trailerns för spelen kan ni se här nedan.

No More Heroes är en serie som startade på Wii 2008 och senare fick uppföljaren No More Meroes: Desperate Struggle 2010. I serien får vi följa lönnmördaren Travis Touchdown som tar sig an andra lönnmördare på vägen upp för att bli nummer 1 på listan över lönnmördareliten. Spelen putsades även till och portades till Playstation 4 lite senare. På E3 2019 annonserades No More Heroes 3 ut till Switch och kanske får vi veta mer on det under E3 i år?