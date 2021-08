Det är snudd på den tiden på månaden då PS Plus-titlarna avslöjas – men definitivt hög tid för informationen kring dem att läcka. Dealabs har ett bra track record för just detta, och nu hävdar sajten att de vet vilka tre spel som PS Plus-folket snart kan ladda ner utan extra kostnad.

PS5-spelet är faktiskt dubbelt, då Overcooked! All You Can Eat inkluderar två spel plus allt dlc. Ett skrovmål. Hitman 3 är en av årets stora kritikerälsklingar och föregångaren är inte mycket sämre. Tvåan sägs bli tillgängligt på PS4 via PS Plus. Dit räknar vi också Predator: Hunting Grounds. Det släpptes i fjol till PS4 (bland annat) och även om recensionerna är skrala så kanske "alla" har fel?

Facit på de läckta uppgifterna får vi förmodligen väldigt, väldigt snart.