Det började kännas gammalt att rapportera om New World-förseningar, men från och med idag slipper vi det. Amazons mmorpg är släppt på Steam och de första siffrorna är i mångt och mycket positiva. Över 500 000 samtidiga spelare vittnar om att många är sugna. Är de rentav för många?

Spelarboomen har nämligen gjort att servrarna fått jobba stenhårt och de digitala köerna ringlar långa. Prognosen talar för att trycket inte direkt blir mindre framåt veckoslutet. Snarare tvärtom.

500 000 samtidiga spelare gör att New World kvalar in i ett exklusivt sällskap. I nuläget spelas det av 584 000 själar, och fler (via Steam DB) har bara Cyberpunk 2077, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive och PUBG haft. Den kvartetten har alla haft över miljonen samtidiga spelare, och New Worlds servrar får kämpa för att nå dithän. En initial succé är det i alla fall för Amazon.