Årets upplaga av Tokyo Game Show drar igång imorgon, och nu vet vi vad Square Enix planerar att visa upp. De har tre dagar av streams, och i ärlighetens namn är det inte en stekhet uppställning de bidrar med. Spel som Final Fantasy XVI och den andra delen av Final Fantasy VII Remake lyser med sin frånvaro, i favör för chocobo-racing och battle royale till mobiler.

Ljusglimten skulle vara presentationen av Forspoken – det actionspel med öppen spelvärld som tidigare kallades för Project Athia och som tvärt emot spekulationer inte visade sig vara ett Final Fantasy-spel. Vi ska även få ytterligare en titt på Marvel's Guardians of the Galaxy, som fått ett rätt svalt mottagande av FZ:s läsare, vilket kanske är förståeligt efter Marvel's Avengers-spelet.

Så här ser körschemat hur som helst ut, med svenska tider:

1 oktober (stream)

12.00 – Square Enix Presents TGS 2021

14.00 – Lounge Jam - Square Enix Music TGS 2021 Special Live

15.00 – Forspoken TGS Special

2 oktober (stream 1, stream 2)

6.00 – Marvel's Guardians of the Galaxy

8.30 – Final Fantasy Brave Exvius

9.45 – War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

10.45 – SaGa series

14.00 – Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

15.00 – Square Enix Jazz Live Painting

3 oktober (stream 1, stream 2)

5.00 – Final Fantasy Trading Card Game

6.00 – Chocobo GP

7.45 – Voice of Cards - The Isle Dragon Roars

10.15 – Final Fantasy 7: The First Soldier