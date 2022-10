Rykten, rykten och åter rykten från alla år och kanter, men nu är det äntligen officiellt att Silent Hill-serien ska göra comeback, även om vi inte vet exakt på vilket sätt. I ett inlägg på Twitter skriver Konami att en sändning kommer att ske den 19 oktober klockan 23.00, alltså nu på onsdag, där "de senaste uppdateringarna för Serien Hill-serien ska avslöjas".

De skriver även: "In your restless dreams, do you see that town?" vilket är snarlikt vad som står i brevet från Mary som man har i sin ägo när man börjar spela Silent Hill 2, så kanske är en remake av det spelet bland de uppdateringar som ska avslöjas? Det har ryktats en del om att det är Bloober Team som jobbar på denna påstådda remake, men enligt filmregissören Christophe Gans jobbas det för närvarande på flera olika Silent Hill-spel hos Konami, som vem vet vad vi får se på onsdag?

Å andra sidan kanske man inte ska få upp förhoppningarna alltför mycket, och folk skämtar redan om att det kanske bara är en ny pachinko-maskin.