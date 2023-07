Anstream Arcade har släppts till Xbox One och Xbox Series-konsolerna, vilket är en tjänst som låter dig streama ett retrobibliotek som just nu inkluderar 1 300 titlar. Det kostar dig 349 kronor per år, alternativt kan du slå till på ett livstidsabonnemang för engångssumman 959 kronor.

Bland formaten hittar vi Amiga, arkad, C64, SNES och Mega Drive. Den fulla listan (som är växande) är svår att återge smidigt men vi hittar titlar som Earthworm Jim, Mortal Kombat, Super Star Wars, 40 Winks, Zombies Ate My Neighbors och Indiana Jones and the Fate of Atlantis.

Nya spel ska regelbundet läggas till liksom nya utmaningar och turneringar. Notera att alla spel som finns på pc inte är tillgängliga, och separata konton krävs – möjligen en deal breaker.

Mike Rouse, Anstreams studiochef, berättar för Xbox Expansion Pass att vi till stor del har Phil Spencer att tacka för den nya Xbox-appen. Han brinner för att bevara gamla spel.