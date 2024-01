Indiana Jones både ser ut och låter som han ska i nu avtäckta Indiana Jones and the Great Circle. Men även om Harrison Ford lånat ut sitt utseende, är det inte han som gör rösten till Indy. Det är istället ständigt lika aktuella Troy Baker, känd från roller som Joel i The Last of Us, Revolver Ocelot i Metal Gear Solid V och Higgs i Death Stranding.

I ett uttalande i Entertainment Weekly hade Jerk Gustafsson från Machinegames följande att säga om Baker:

Han utstrålar verkligen charmen och sinnet för humor på ett bra sätt. Han är dessutom ett väldigt stort Indiana Jones-fan, vilket är superhäftigt. Så han är även väldigt engagerad i spelet.

Han säger även att Baker bidragit med betydligt mer än bara röstskådespeleri, genom att bland annat hjälpa till att göra ändringar i manus och arrangera de olika scenerna och hur de filmades.

Indiana Jones and the Great Circle släpps någon gång i år på pc och Xbox Series X/S, och inkluderas i Game Pass.