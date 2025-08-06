Det blir mycket krigande för redaktionen denna helg, för Battlefield 6-betan lockar. Men inte för alla, som du ser nedan.
Och själv? Vad spelar du denna helg? Det här spelar vi:
Johan Eklund
Slagfält 6.
Jonas Vågström
Helgen tillägnas spelande av hemligheter och det öppna beta-testet av Battlefield 6! Visst ses vi på slagfältet?
Tomas Helenius
Ska testa livet som kanonmat Battlefield 6-betan, och kanske varva ner med Donkey Kong Bananza.
Jonny Myrén
Jag kutar från heim till heim, och pryglar allt på vägen, i God of War Ragnarök.
Johan Olander
Har fått ledigt från familjelivet för att besöka WoW, men skall klämma in en "ytterst hemlig" titel.
Mike Stranéus
Kör en Saturn-throwback med Assault Leynos 2 och tar reda på om Macross-spelet till Switch var värt pengarna.
Fredrik Eriksson
Go (forbidden) west.
Johan Lorentzon
Egentligen hade jag andra planer men nu blir det tydligen Heretic och Hexen!