Det blir mycket krigande för redaktionen denna helg, för Battlefield 6-betan lockar. Men inte för alla, som du ser nedan.

Och själv? Vad spelar du denna helg? Det här spelar vi:

Johan Eklund

Slagfält 6.

Jonas Vågström

Helgen tillägnas spelande av hemligheter och det öppna beta-testet av Battlefield 6! Visst ses vi på slagfältet?

Tomas Helenius

Ska testa livet som kanonmat Battlefield 6-betan, och kanske varva ner med Donkey Kong Bananza.

Jonny Myrén

Jag kutar från heim till heim, och pryglar allt på vägen, i God of War Ragnarök.

Johan Olander

Har fått ledigt från familjelivet för att besöka WoW, men skall klämma in en "ytterst hemlig" titel.

Mike Stranéus

Kör en Saturn-throwback med Assault Leynos 2 och tar reda på om Macross-spelet till Switch var värt pengarna.

Fredrik Eriksson

Go (forbidden) west.

Johan Lorentzon

Egentligen hade jag andra planer men nu blir det tydligen Heretic och Hexen!