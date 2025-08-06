Bleka 61 blev betygssnittet för Tales of the Shire när Opencritics räknemaskin kollat igenom 49 betyg. Snittgissningen låg på icke heller särskilt höga 71, så en och annan lär ha blivit utan poäng denna gång.

Resultatet innebär att vi har en ny ledare. @Frotti spikade betyget och kliver med 12 pooängs belöning för det upp i topp med med 72 poäng. @storm72 följer upp på andra plats med sina 68, och nosas i hälarna av @drsnap med 66. Totalt sju personer gissade rätt denna gång.

Topp 10-listan. Klicka för att se topp 100.

Nästa betygslåsning är för Mafia: The Old Country, vilket sker någon gång nästa vecka. Gå till FZ High Score-sidan för att se alla återstående spel den här säsongen, som pågår till slutet av augusti.