Quakecon-mässan är igång, och då kommer passande nog nyutgåvor av Heretic och Hexen. Dessa Doom-avkommor från 1994 och 1995 har packats ihop till ett paket (heter Heretic + Hexen), fått två nya episoder, multiplattformsstöd, co-op och deathmatch, och det funkar till pc, PS4/5, Xbox One/Series och Switch. Paketet innehåller allt utgivet dlc. Mod-stöd finns också, så du kan lira redan släppt material från communityn.

Drygt 150 kronor kostar paketet. Men det finns på Game Pass Ultimate, och om du äger tidigare versioner är chansen stor att du får nyversionen gratis:

Existing owners of the digital versions of Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic and/or Hexen: Deathkings of the Dark Citadel on Steam, the Windows Store/Xbox Windows app and Good Old Games receive a free upgrade to the new combined Heretic + Hexen and can still access their previously owned versions on those platforms. (See FAQ below for details.)

Nyversionerna kodas av Nightdive Studios, mest kända för att göra just nyversioner av gamla hederliga shooters. De hintade häromdagen att de skulle göra ett stort avslöjannde på Gamescom, med en tydlig antydan om att det kunde vara Quake 3-relaterat. Vi får se om den antydan var en trollning, eller om vi har fler roligheter att se fram emot i helgen.