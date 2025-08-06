Svenska Avalanche har stoppat utvecklingen av Contraband, ett open world-actionspel i 70-talsmiljö som avtäcktes 2021. "Den aktiva utvecklingen har nu pausats medan vi utvärderar projektets framtid" skriver företaget utan att gå in på detaljer. Men man lovar att berätta vad som händer så snart man vet.

An Update on Contraband

Over the past several years, Avalanche Studios Group and Xbox Game Studios Publishing have collaborated on Contraband. Active development has now stopped while we evaluate the project's future. We're thankful for the excitement we've seen from the community since we announced and will give an update on what's next as soon as we can

Xbox Game Studios är spelets utgivare, och det var projekterat för pc och Xbox Series (inte PS5). Det är ingen långsökt tanke att de valt att strypa finansieringen efter den massiva uppsägningsrundan i början av juli. 9 100 anställda fick då lämna jätteföretaget Microsoft.

Avalanche bildades för drygt 20 år sedan och slog igenom med open world-rökaren Just Cause 2. Studion är också känd för Mad Max, Rage 2 och jaktsim-serien The Hunter. Det är sex år sedan deras senaste fullstora titel, så vi håller tummarna för att det går bra för dem trots detta.