Bioshock Infinite är på många sätt en sällsamt vacker ankunge jämfört med mer sedvanliga actionspel. Men det beter sig som en flock vildkatter inlåsta i en begränsande last-before-last-gen-låda.

Handlingen far runt som ett överambitiöst miniatyrlejon. Actionscenerna klöser frenetiskt på väggarna i desperata försök att fly bort från sina ferala kusiner. Kontrollen jamar uppgivet och önskar att det vore 2007 igen. Grafiken sträcker förnöjt ut sig och spinner självmedvetet att den egentligen är en tiger.

Välkomna in i berättelsen om berättelsen om berättelsen om berättelsen om…

Same procedure as last year, Levine?

Som en hommage till sina båda föregångare inleds spelet med att du kliver in i ett fyrtorn mitt ute på ett mörkt och stormigt hav. Små lappar i fyrtornet ger ledtrådar om att du står i skuld till någon som beordrat dig att kidnappa en flicka.

Några cutscenes och tvära kast senare vaknar du upp i en stad högt uppe bland molnen. Det kunde lika gärna varit Claude Monet som valt paletten till dessa omgivningar med flanerande människor som firar någon form av jubileum. Överallt syns statyer av ”profeten”, folkets frälsare.

Men någonting är på lur. Känslan är att du inte hör hemma här.

So far so good.

Spelmekaniken känns omedelbart igen från Bioshock 1 och 2 och den känslan kommer bestå genom hela spelet. Det är samma typ av kontroll med snarlika vapen och färdigheter.

Föremålen som du hittar är fortfarande mynt, förbandslådor och diverse överflödigt skräp från tunnor, skrin och lådor. Till skillnad från tidigare Bioshock-spel är du dock begränsad till maximalt två vapen åt gången. En annan ny mekanik är att du nu kan hitta kläder för att boosta dina olika förmågor.

Vad är väl en stad bland molnen...

Spelet vi fick vs spelet vi förtjänade?

Med historiens facit i hand blev Bioshock Infinite 2013 väldigt annorlunda från utvecklarnas vision som presenterades på E3 2011. Tillåt mig därför inledningsvis backa bandet något.

Ken Levine och hans Irrational Games ville bryta ny mark. Borta var undervattensstaden Rapture. Den nya spelplanen var Columbia: en ljus och himmelskt svävande stad bland molnen. Inga lillasystrar, ingen Herr Bubbla. Nu hade protagonisten istället en ekivok kvinnlig hjälpreda som kunde öppna upp dörrar till andra världar.

Under ett tio minuter långt virrvarr av non-stop action är hjälten och hans kvinnliga kompanjon ansatta från alla håll. Han hinner trots detta åka monorail upp i luften, spränga en enorm zeppelinare med RPG, dödsföraktande kasta sig ner mot marken likt Geronimo för att i sista stund grabba tag i en ny monorail. Med ett litet fniss.

En berg-och-dalbana av strider tar vid där horder av fiender tas av daga med alla tänkbara medel. Din sidekick öppnar dörrar till nya världar i realtid som om det vore självaste Ratchet & Clank på PS5 fast tio år och en snabb SSD för tidigt.

Detta var vad som utlovades.

Förväntningarna vispades upp till en orkan av fluffigt skum. Ju mer detaljerat Levine pratade om sina planer för Bioshock Infinite, ju fler spelskribenter började bolla med prefixet ”GO” och suffixet ”TY” i sina skriftliga rapporter till läsarna där hemma.

Men när spelet slutligen lanserades 2013 var det i en kraftigt nerbantad version. Samma år skulle Xbox 360 och PS3 pensioneras, men precis som för våra nutida spelsläpp satte de utdaterade konsolerna ändå ribban för vad spelen skulle och kunde klara av. Levine hade helt enkelt gjort en Molyneux och lovat mycket mer än vad hans team kunde leverera utan att behöva slopa konsolversionerna.

Stop-motion av brustna löften

I en västkustsk del av världen satt jag och kände mig redan ganska mätt på dystropiskt imploderande utopier och brutna löften. De sista klangerna från Raptures svanesång hade knappt hunnit klinga ut i mitt medvetande. Ville jag verkligen ha mer Bioshock?

Nej. Spelet förvisades till backloggen där det fick ligga kvar i åtta långa år innan jag till slut kände mig redo för nya tag hösten 2021.

Världen är värd en ny chans

Trots sina tillkortakommanden blev Infinite en modern klassiker. I efterhand kan jag ångra att jag spenderade så lång tid med att försöka glömma allt jag trodde mig veta om spelet i stället för att bara ge det en ärlig chans när det fortfarande var nytt.

Efter att väl ha satt min min fot i Columbia drog världen succesivt in mig med hull och hår. Störande skavanker var just det; myggor på fernissan men inte tillräckligt irriterande för att lyckas dra mig ut ur bubblan.

Bioshock Infinite är måhända inte infinit, men det kändes faktiskt ganska mycket längre än de 10 timmar det tog mig att klara på Hard och samtidigt utforska i princip alla hörn och hitta all loot. Jag vet inte om det är ett bra eller dåligt betyg. Det kändes både skönt och samtidigt lite vemodigt när eftertexterna väl började rulla.

Handling lika fristående som tanken på ananas i en Napolitansk pizzeria

En fördel med Bioshock Infinite är att du inte behöver ha spelat föregångarna. Det är ett Bioshock, men det har samtidigt en egen värld, fristående handling och egna karaktärer. Alla eventuella farhågor du hyser om att behöva spela hela serien i kronologisk ordning kan med andra ord släppas som en efterlängtad fis i sorlet på minglet efter Nobelmiddagen.

Visst känns en hel del mekanik igen från föregångarna, på gott och ont.

Men spelet är… tja. A different kind of beast, helt enkelt.

”The least annoying babysit-character ever” - MissMikkaa, 2022

Det första spelet som gav oss en vettig följeslagare

Ovanstående bildtext är ett citat hämtat från juldagen 2021 när streamern MissMikkaa gav sin an Bioshock Infinite för första gången. Hon syftade givetvis på Elizabeth, vår ständigt återkommande följeslagerska genom stora delar av spelet.

Fram till 2013 hade spelvärlden inte skämt bort oss med bra följeslagare. De fyllde sällan något ädlare syfte än att vara 100% irriterande och stå i vägen precis. hela. tiden. Eller dö i tid och otid.

Är det någonting Bioshock Infinite faktiskt lyckades göra både annorlunda och rätt var det just Elizabeth. Utan henne hade spelet varit en medioker shooter. Men med hennes dynamik blev det istället någonting nytt och lite annorlunda.

Genom ödets nyck följdes Elizabeth upp redan samma år av Ellie från The Last of Us. Två helt fenomenala tjejer som visade var sin gubbe var skåpet skulle stå.

Även den manliga protagonisten är mer livfull och engagerad jämfört med tidigare Bioshock. Om någon skulle råka känna igen Booker DeWitts baritonebrummiga stämma kan det bero på att det är Troy Baker som gett liv åt honom. Eller Sam Drake. Talion. Pagan Min. Higgs. Jokern. Joel från nyss nämnda The Last of Us. Kär röstskådis har numera många namn på sin lyra. Men så är han också riktigt bra på sitt jobb.

Bakom varje framgångsrik hjälte står en fulsnygg kuliss

Den visuella upplevelsen i Bioshock Infinite är sammanhängande på ett sätt som i stora drag faktiskt lyckas kompensera för att världen är både platt och död. Ljussättningen och färgpaletten hjälper till att upprätthålla en känsla av noir kryddat med en gnutta steampunk och en hel del sekelskiftesromantik. Gammalt blandas med nytt på ett sätt som är svårt att åldersbestämma, helt i linje med manus. Året är 1912… eller?

Staden Columbia avbefolkas snabbt efter prologen och nästan alla dörrar är igenbommade. Fasaderna bildar kulisser med syfte att lotsa dig fram på din linjära väg mot nästa zon, strid eller cutscene. Miljöerna är statiska och kan endast i sällsynta fall interageras med. Du rör dig längs med gatorna utan möjlighet till avstickare. Om du känner dig mätt på ”open world” kanske detta är ett bra botemedel. Vill du däremot lämna ditt eget avtryck i världen omkring dig är det helt fel sandlåda.

Full speed ahead!

När du väl lyckas hitta en avstickare finns där sällan mer att upptäcka än ytterligare en soptunna med samma slumpmässiga urval av föremål. Ammunition och pengar är oftast välkommet på högre svårighetsgrader men nästan all övrig loot känns överflödig.

Titt som tätt snubblar du dock över Voxaphones som är små förinspelade ljudband med korta monologer från diverse karaktärer i spelet. Att lyssna på dessa är högst frivilligt men ger dig mer backstory till handlingen och agerar samtidigt collectibles.

I just detta avseende är Infinite lite för snarlikt sina föregångare. Samma typ av containers, samma typ av loot, samma brist på liv och fauna. Den begränsningen kändes enklare att förlåta nere i Rapture, som härjats av både upplopp och anarkistiskt förfall. Men i det utopiska himmelriket Columbia borde det väl ha funnits utrymme för både mer liv och flärd?

Vad som göms i moln kommer fram i dis

En välsminkad gris

Ärligt talat kan jag inte riktigt förstå hur Irrational fick Columbia att gå ihop på Xbox 360 och PS3. Hårdvaran från den generationen känns ungefär lika het som vad du numera kan hitta i en dammsugare. Jämfört med andra spel från samma generation anser jag att grafiken och världen står sig förvånansvärt bra även med kräsnare och nästan tio år äldre ögon.

Under min färd genom spelet slogs jag ofta av hur vacker Irrational Games vision av världen är trots att den i slutändan brast så uppenbart i sömmarna. Det kändes hela tiden som att utvecklarna hade haft en mycket mer ambitiös visuell plan för miljöerna än vad dåtidens begränsningar gav dem möjlighet att utforska. Kanske är det därför som spelet manar till ständig rörelse utan att ge mycket tid till eftertanke? I ständig rörelse uppstår färre tillfällen för miljöerna att hamna nära inpå i ett makroperspektiv. Allt flyter ihop till en fungerande visuell helhet så länge som du agerar som utvecklarna regisserat att spelet bör spelas.

Sammanfattning

Bioshock Infinite är en exposé i hur man kokar ett ganska bra spel på en redan rostig spik. Visionen för spelet var större än vad den på releasedagen utdöende generationens spelkonsoler mäktade med att förverkliga. Grafiken är kraftigt daterad men det stör inte på samma sätt som de flesta spel från samma generation. Den visuella designen av miljöerna kompenserar en hel del för frånvaron av högupplösta texturer och moderniteter som raytracing, shaders och super-sampling.

Bäst av allt är protagonistens följeslagare Elizabeth som är en uppfriskande positiv karaktär i en dyster värld. Hon känns levande på ett sätt som är mycket ovanligt för en NPC. Hon hjälper dig också titt som tätt att hitta föremål och kastar gärna ammunition eller förband till dig så fort hon märker att du sitter tight till i en eldstrid gone wrong.

Som så ofta är storyn svår att recensera utan att ge några spoilers. Det jag kan säga är att den är en vattendelare, inte minst när det kommer till själva upplösningen på slutet. Den startar långsamt och börjar ta fart först halvvägs genom spelet. När det väl tar fart blir det åka av.

Bioshock Infinite är ett relativt kort spel. Du hinner klara huvudstoryn på ~10 timmar. Spelet har dessutom delats ut gratis både via Epic och Gamepass på senare tid, så många har det förmodligen redan i sin backlogg. Omspelningsvärdet är enligt min mening begränsat, förutom att det ger dig ytterligare förståelse för storyn.

Sammantaget alla ovanstående parametrar och medräknat att spelet släpptes 2013 anser jag det vara värt 4 bullar av 5 för nytillkomna spelare. Äger du det redan kan jag absolut rekommendera dig att ge det en chans.

Bioshock Infinite 4 Mycket bra + Det bästa Bioshock? Kanske. + Lagom långt för en spelhelg + Elizabeth. Elizabeth! + Ambitiös handling? - Platta kulisser - Lite för likt föregångarna - Borde ha tillägnats PC Master Race - Överambitiös handling? Det här betyder betygen på FZ

Fotnot: recensionen är baserad på PC-versionen av spelet.