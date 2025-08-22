Vilket spel har berört dig mest?
Jag gillar spel som får en att verkligen känna något annat än adrenalin och kortisol. Berört i denna kontext är väl något djupare än det. "Kind Words" är nog det enda spel som fått mig att gråta tror jag.
Resident Evil, Resident Evil 2, Quake, Silent Hill, Silent Hill 2, Ape Escape, The Nomad Soul, Spyro the Dragon, Shenmue, Vice City, San Andreas, Tomb Raider är speciella för mig, Helt unik atmosfär, inga andra spel känns som dom. Quake drömde jag om till och med.
Sämsta jag mått av ett spel var The Last of Us 2.
Mest ledsen blev jag av Persona 4.
Ett av de roligaste är Canis Canem Edit. Kan inte sluta fnissa när jag springer runt och förolämpar alla och skjuter med slangbellan. Spelet har faktiskt härlig atmosfär också.
Mest frustrerad blev jag av Sekiro och Elden Ring och en boss i Arkham Knight. Ville slå sönder nåt.
Kan eventuellt ha släppt en tår eller två när jag klarade Brothers ; A tale of two sons.
Är annars extremt icke-blödig, så det var lite av en överraskning.
EDIT: Känslor av välbehag, upptäckarlust och glädje vet jag att jag fick när man efter ett nattskift kunde starta upp Skyrim och veta att jag hade många timmar själv med ovan nämnda känslor.
The Last of Us är nog det spel som har fått mig att känna starkast. Fantastiskt hur det med relativt små medel fick mig att känna så starkt för spelets båda protagonister. Glädje, sorg, vemod, kärlek. Allt.
(The Last of Us 2 bör också nämnas. Det fick mig att känna väldigt starkt, men bara sorg — och hat. Det senare såväl manusförfattare som den som utförde dådet.)
Sen finns det spel som har framkallat gåshud och känslan av någonting storslaget. Främst bland dem är Mass Effect (1) och Horizon Zero Dawn. (Kanske också Morrowind, om än på ett lite annat sätt.)
Final Fantasy 7 när vad som händer storymässigt när disc 1 tar slut...satt i chock flera minunter med tårfyllda ögon.
Det va enda gången, numera spelar jag med torra ögon även om många spel kan beröra.
Ja, det var nåt man inte glömmer. Jag blev nästan lika chockad (och lite förbannad) när jag såg remaken. Här har vi förresten ännu ett lysande exempel på varför man inte ska göra remakes.
Första svaret alla dagar i veckan: Homeworld, uppdrag 3.
I övrigt är jag iofs blödig som tusan. Bioshock-serien (minns för lite av System Shock för att säga hur de berörde mig, kommer bara ihåg tvåan egentligen), Mass Effect-serien, This War of Mine... några VN och peka-klicka som jag inte kommer på namnet på just nu. Bubblare som rört upp känslor.
EDIT: mycket stark tvåa är nog ändå Spiritfarer.
The Walking Dead, tror jag. Berodde mer på tidpunkten jag spelade det än spelet i sig, kanske (även om det var minnesvärt). Var rätt skör emotionellt när det begav sig, och slutet lämnade ett rejält avtryck.
Annars tycker jag nämnda To the Moon men även Disco Elysium har emotionella djup som lätt berör.
Även What Remains of Edith Finch, och då specifikt storyn om hennes bror på fiskfabriken, bör nämnas.
Överlag är det rätt tydligt att jag berörs mest av (och minns bäst) story beats med bitterljuva toner. Träffar man rätt där är det svårslaget.
Outer Wilds. Ett mästerverk.
