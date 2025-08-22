Vilket spel har berört dig mest?

12
Workout51
Medlem
Vilket spel har berört dig mest?

Jag gillar spel som får en att verkligen känna något annat än adrenalin och kortisol. Berört i denna kontext är väl något djupare än det. "Kind Words" är nog det enda spel som fått mig att gråta tror jag.

scaryfoot
Medlem

Resident Evil, Resident Evil 2, Quake, Silent Hill, Silent Hill 2, Ape Escape, The Nomad Soul, Spyro the Dragon, Shenmue, Vice City, San Andreas, Tomb Raider är speciella för mig, Helt unik atmosfär, inga andra spel känns som dom. Quake drömde jag om till och med.

Sämsta jag mått av ett spel var The Last of Us 2.
Mest ledsen blev jag av Persona 4.
Ett av de roligaste är Canis Canem Edit. Kan inte sluta fnissa när jag springer runt och förolämpar alla och skjuter med slangbellan. Spelet har faktiskt härlig atmosfär också.
Mest frustrerad blev jag av Sekiro och Elden Ring och en boss i Arkham Knight. Ville slå sönder nåt.

Kleptomaniac
Medlem

Kan eventuellt ha släppt en tår eller två när jag klarade Brothers ; A tale of two sons.

Är annars extremt icke-blödig, så det var lite av en överraskning.

EDIT: Känslor av välbehag, upptäckarlust och glädje vet jag att jag fick när man efter ett nattskift kunde starta upp Skyrim och veta att jag hade många timmar själv med ovan nämnda känslor.

Atilaa
Medlem

Valiant Hearts, Brothers: A Tale of two Sons, och Spec Ops: The Line.
Är nog de enda spelen där jag känt något, för gråter eller liknande gör jag aldrig när jag spelar eller ser på film. Kan rekommendera de spelen för alla som inte haft förmånen att spela dem.

Jonny Myrén
Skribent

Final Fantasy IX. Framför allt Vivis bakgrund och berättelse är en känslomässig smocka i magen.

Robostar
Medlem

Emotionellt spel

NordhNet
Geeks Gaming

”To the moon” har lämnat djupa ärr, kan varmt rekommendera

Sebastian Lind
Medlem

Kana: Little Sister, Illusion of Gaia och To the Moon är väl det jag kommer på, så här på rak arm.

Mutumba
Testpilot

Många, nästan samtliga Final Fantasy spel, Chrono Trigger, Death Stranding 1 och 2, To the moon som nämndes ovan finns säkert fler.

AdamMK
Medlem

Yakuza 0 var ganska duktigt på att framkalla känslor

Hipshot
Medlem

En tår kan ha fällts när jag klarade Quake 2.

blackidus
Medlem

Det är nog ganska många, men jag tror de som berört mig mest är nog Metal Gear Solid 1,3 och 4. De har fått mig att fälla tårar flera gånger.

Majinbuu
Medlem

Final Fantasy 7 när vad som händer storymässigt när disc 1 tar slut...satt i chock flera minunter med tårfyllda ögon.
Det va enda gången, numera spelar jag med torra ögon även om många spel kan beröra.

Nomman
Medlem

The Last of Us är nog det spel som har fått mig att känna starkast. Fantastiskt hur det med relativt små medel fick mig att känna så starkt för spelets båda protagonister. Glädje, sorg, vemod, kärlek. Allt.

(The Last of Us 2 bör också nämnas. Det fick mig att känna väldigt starkt, men bara sorg — och hat. Det senare såväl manusförfattare som den som utförde dådet.)

Sen finns det spel som har framkallat gåshud och känslan av någonting storslaget. Främst bland dem är Mass Effect (1) och Horizon Zero Dawn. (Kanske också Morrowind, om än på ett lite annat sätt.)

scaryfoot
Medlem
Skrivet av Majinbuu:

Final Fantasy 7 när vad som händer storymässigt när disc 1 tar slut...satt i chock flera minunter med tårfyllda ögon.
Det va enda gången, numera spelar jag med torra ögon även om många spel kan beröra.

Ja, det var nåt man inte glömmer. Jag blev nästan lika chockad (och lite förbannad) när jag såg remaken. Här har vi förresten ännu ett lysande exempel på varför man inte ska göra remakes.

HiRoller
Medlem

Firewatch var fint!

PeTTs0n
Medlem

Första svaret alla dagar i veckan: Homeworld, uppdrag 3.

I övrigt är jag iofs blödig som tusan. Bioshock-serien (minns för lite av System Shock för att säga hur de berörde mig, kommer bara ihåg tvåan egentligen), Mass Effect-serien, This War of Mine... några VN och peka-klicka som jag inte kommer på namnet på just nu. Bubblare som rört upp känslor.

EDIT: mycket stark tvåa är nog ändå Spiritfarer.

Chicobello
Medlem

Red Dead Redemption 2.

KoP
Medlem

Ports of Call.

Mikael Berg
FM-guru
F.d. Sisyr

The Walking Dead, tror jag. Berodde mer på tidpunkten jag spelade det än spelet i sig, kanske (även om det var minnesvärt). Var rätt skör emotionellt när det begav sig, och slutet lämnade ett rejält avtryck.

Annars tycker jag nämnda To the Moon men även Disco Elysium har emotionella djup som lätt berör.

Även What Remains of Edith Finch, och då specifikt storyn om hennes bror på fiskfabriken, bör nämnas.

Överlag är det rätt tydligt att jag berörs mest av (och minns bäst) story beats med bitterljuva toner. Träffar man rätt där är det svårslaget.

Albanach
Medlem

Firewatch, The Witcher 3 och nu senast Ghost of Tsushima. Jins lidande och accepterande av sitt öde berörde mig mer än vad jag kanske skulle tro, trots att jag allmänt är en ganska lättberörd person.

TheVoomyOne
Medlem

Clair Obscur: Expedition 33
Final Fantasy VII
Final Fantasy X
Life is Strange: True Colors
Nier: Automata
Tales of Berseria
Detroit: Become human

Sp4ceRock3R
Medlem

Slutet på Valiant hearts är enda spelet jag gråtit av

Kyrre
Medlem

Snackar vi tårar så Walking Dead. Final Fantasy XV har gett mig gåshud.

Devan
Releasehästryttare

Ingen som sagt Soma än!!!

Tiggaren
Medlem

Cyberpunk 2077 hade en del känslomässigt starka partier.

kebbe
Medlem

Final Fantasy XVI är nog det enda som stannat kvar i tankarna långt efter eftertexterna. Spelets tidshopp gjorde mycket för att ta spelaren genom en livstid och gav tyngd till relationer och händelser.

Waliant
Medlem

Outer Wilds. Ett mästerverk.

Kazutoyo
Medlem

Suikoden-serien, främst 1, 2 och 5.

magma
Medlem

Efter introt i Ori and the blind forest var det svårt att hålla tårarna tillbaka.

