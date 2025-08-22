Vilket spel har berört dig mest?

Resident Evil, Resident Evil 2, Quake, Silent Hill, Silent Hill 2, Ape Escape, The Nomad Soul, Spyro the Dragon, Shenmue, Vice City, San Andreas, Tomb Raider är speciella för mig, Helt unik atmosfär, inga andra spel känns som dom. Quake drömde jag om till och med.

Sämsta jag mått av ett spel var The Last of Us 2.

Mest ledsen blev jag av Persona 4.

Ett av de roligaste är Canis Canem Edit. Kan inte sluta fnissa när jag springer runt och förolämpar alla och skjuter med slangbellan. Spelet har faktiskt härlig atmosfär också.

Mest frustrerad blev jag av Sekiro och Elden Ring och en boss i Arkham Knight. Ville slå sönder nåt.