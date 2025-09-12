Rengöra min dator
Halloj! Inte så stor erfarenhet av datorer och kringliggande produkter. Jag tycker dock att min stationära dator går långsammare och beter sig inte som vanligt. Tänkte börja med att städa den och ser då att det är väldigt mycket damm i den.
Tänkte köpa en tryckluftspray här
Är det lämpligt att använda detta? Är inte risken att man blåser in damm på olämpliga ställen också?
/Dan
Tryckluftsspray är bland de vanligaste sätten att rengöra en dator så det är bara att köra på. Men man bör inte spraya direkt på t.ex fastlödda småkomponenter på moderkortet, dvs typ 1mm ifrån, håll lite lagom avstånd. 😊
Ja tryckluft fungar oftast jättebra. Notera dock att avståndet du skall hålla flaskan på, det är mycket möjligt att skada komponenter om du är alldeles för nära. 5-10 cm brukar vara lagomt. Men det står nog på flaskan du köper.
Observera dock att det skall vara ren luft tänkt för elektronikrengöring, som den du länkar. Det finns flaskor med tryckluft som både kan innehålla partiklar av olika slag eller har för högt tryck, för andra användningsområden, som kan skada finelektronik.
Instämmer om att använda tryckluft från avstånd och bidrar med förslag om att försiktigt använda borste för smuts som är mer ingrott. Gärna en antistatisk borste om möjligt.
Låt borstens fibrer glida över området utan att sätta extra tryck på.
Ska du rengöra fläktar bör du hålla fast fläktbladen så att inte lagren eventuellt tar skada.
https://www.inet.se/produkt/6301289/inet-tryckluft-pa-burk-40...
Där har du en produkt från en kunnig ÅF som säljer komponenter och annat, samt även en film på hur de gör ren datorn från damm. Några kronor dyrare än den du länkar, men förmodligen är det snabbare leveranstid än 3-4 dagar.
Bor du i närheten av en butik så kan du gå dit och få tips och trix av de som jobbar där.
Den här använder jag. Slipper man köpa dyra burkar i längden.
https://www.amazon.se/-/en/Electric-Air-Duster-Compressed-Equ...
Ryzen 7 Gökboet Edition med gräddvisp och känsloregulator, Sapphire PÖLSA XTREM 7800XT PartyClown Edition med RGB-wienerkorv, MSI BARNKALAS 650 UNICORN HOWL med emotionellt stödchip, DDR5 32GB 6000MHz Fluffig Kattpäls Limited Edition med självvärmande moduler
Halloj! Inte så stor erfarenhet av datorer och kringliggande produkter. Jag tycker dock att min stationära dator går långsammare och beter sig inte som vanligt. Tänkte börja med att städa den och ser då att det är väldigt mycket damm i den.
Tänkte köpa en tryckluftspray här
Är det lämpligt att använda detta? Är inte risken att man blåser in damm på olämpliga ställen också?
/Dan
värt att notera att "tryckluft" på burk är oftast bara butangas el. annan extremt brandfarlig gas, mycket bättre att köpa en uppladdningsbar air duster, dom kommer även med borstmunstycke och är oftast antistatiska.
visst den kostar 3x så mycket som en burk luft, men du kan använda den i all evighet, jämfört med en burk som bara räcker en kort stund.
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.
- Sir Terry Pratchett
Använder en sådan här https://www.netonnet.se/art/dator-surfplatta/datortillbehor/d...
Enkel att ladda, lätt att packa ner i väskan.
PS3 Slim 320GB (1TB) | Wii U Premium | Xbox 360 250GB | X1 1TB | PS5 + Corsair MP600 Core 2TB | New 3DS XL + Katsukity's Capture Card | PS Vita 32GB | Ryzen 5800X3D, 32GB DDR4 3000Mhz, 240GB SSD, 4TB SSD (Kingston KC3000), Radeon 6700XT, 3TB+4TB HDD, B450M-DS3H | Nintendo Switch