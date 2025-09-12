Rengöra min dator

Halloj! Inte så stor erfarenhet av datorer och kringliggande produkter. Jag tycker dock att min stationära dator går långsammare och beter sig inte som vanligt. Tänkte börja med att städa den och ser då att det är väldigt mycket damm i den.

Tänkte köpa en tryckluftspray här

Är det lämpligt att använda detta? Är inte risken att man blåser in damm på olämpliga ställen också?

/Dan