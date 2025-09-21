Alla felen med Mario Kart World Online

Det var 2004. Jag och min flintskalliga bror satt vid Xbox-konsolen och körde Halo 2. Vi befann oss i en lobby, från vilken vi sökte oss vidare till matcher i matchmaking. Smidigt och enkelt. Idag, 2025, när vi spelar Mario Kart World på Switch 2, ser det ut på ett helt annat sätt. Det går inte längre att söka matcher direkt från lobbyn, vilket känns som en stor miss. Istället får vi kämpa för att försöka joina den andres lag, vilket är långt ifrån samma flyt.

Och ärligt talat, redan när Mario Kart 8 släpptes började jag störa mig på att vi inte kunde spela online-kupper tillsammans med andra. Och här är vi – det har inte blivit bättre. I Mario Kart World känns matcherna i stort sett meningslösa. De saknar det där djupet och engagemanget, och efter ett tag blir det bara ytligt och tråkigt. Men det finns hopp, jag tror att det går att rädda. Med några små justeringar kan spelet få en helt annan känsla, utan att vi behöver drömma om stora förändringar som nya karaktärer och banor. För själva kontrollen och världen finns ju redan där, de är på plats.

Här är mina förslag på enkla men effektiva förändringar som skulle kunna ge online-upplevelsen i Mario Kart World ett rejält lyft.

Vad tror du?

Vilka är dina förslag på en förbättrad online-upplevelse, med mindre justeringar?

Time Attack

Ge oss möjlighet att starta tävlingar mot våra vänner och autopinga dem när en ny tid eller rekord slås. Enkelt, men kan ge mycket mer konkurrens och engagemang.

Synbart Rankingsystem

Ett tydligt rankingsystem där vi kan se medaljer i olika färger och andra symboler. Massor av ligor att kämpa för att klättra i – och att tappa. Den typen av progression ger känsla av framgång och misslyckande.

Tävla i lag

Ge oss möjlighet att tävla i lag, exempelvis 2v2 eller 3v3. Och viktigast av allt – dina föremål skadar inte lagkamraterna.

När laget vinner, känns det verkligen som en prestation, inte bara en individuell match.

Lagsymboler

En rolig idé vore att skapa egna lagflaggor eller symboler som vi kan sätta på våra bilar. Det skulle vara ett sätt att göra online-känslan mer personlig och samarbetsinriktad.

Vanliga kupper online

Tänk om vi kunde spela de klassiska kupperna online – hela kupper, inte bara individuella races. Spänningen att vinna en hel kupp, precis som vi gör offline, ger en helt annan känsla av prestation.

Matchmaking

Ett riktigt matchmaking-system skulle vara guld. Tänk om vi kunde möta våra vänner direkt i den öppna världen och söka matcher tillsammans. Det skulle göra upplevelsen mycket mer naturlig och roligare.

Knockout Tour med kompisar

Och ja, att kunna söka en knockout-turnering med våra vänner, de gånger jag provat joina ett lag där min bror är med så går det inte. Samma för honom. Är det blockerat?

Förslag som kräver lite mer insats:

Eget garage i open-world-lobbyn

Tänk om vi kunde ha våra egna garage som våra kompisar kan besöka i open world-lobbyn. Se bilder, pokaler, färger, flaggor och kanske också våra tider och bästa prestationer. Det skulle ge en mycket mer personlig och social dimension till spelet.

Battle Mode – Modernisering är ett måste

Battle Mode måste få en rejäl uppfräschning. Föreställ dig Rocket League-inspirerade speciallägen, som till exempel en battle mode där vi spelar med bilar i en hockey- eller basketvariant. Något som skulle ge spelet helt nya dimensioner.

Redan under Mario Kart 8 var jag irriterad på online-upplägget, så pass att jag ville gå fram till TVn och olla Toad.